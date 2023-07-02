Ali Babacan, Madımak Katliamı'nın 30. yıl dönümünde anma mesajı paylaştı
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sivas Katliamı'nın 30. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşım yaparak, Madımak Katliamı'nda kaybettiğimiz 35 canı saygıyla ve rahmetle anma mesajını iletti.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Madımak Katliamı sebebiyle kaybettiğimiz 35 canımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum" mesajını paylaştı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından Sivas Katliamı'nın 30. yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı. Babacan'ın paylaşımı şöyle:
"Madımak Katliamı sebebiyle kaybettiğimiz 35 canımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum."
Kaynak: ANKA / Politika