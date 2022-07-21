Ali Babacan'ın terör örgütünün suçu Türkiye'ye atmaya çalıştığı saldırıyla ilgili paylaşımı tartışma yarattı

Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla dağılma noktasına gelen PKK terör örgütü, Irak'ın kuzeyinde kanlı bir provokasyona imza attı. Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde turistlerin bulunduğu dere kenarındaki bir bölgeyi havan ile bombaladı, aralarında çocukların da bulunduğu 8 turist hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.

ALÇAK PROVOKASYONA TÜRKİYE'DEN JET YANIT

Alçak saldırı sonrası terör örgütü mensupları suçu Türkiye'nin üzerine atmaya çalışırken, Dışişleri Bakanlığı'nın "Saldırılar terör örgütü kaynaklıdır. Türkiye gerçeğin ortaya çıkması için hazırdır" yanıtının ardından bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

"SİVİLLERE YÖNELİK HERHANGİ BİR SALDIRIMIZ OLMAMIŞTIR"

Çavuşoğlu, 8 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ''TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" dedi. Büyükelçiliğe girme gibi bir durumun söz konusu olmadığını da belirten Çavuşoğlu, ''Bazı vize ofislerimiz önünde hadsizce bizim bayrağımız yakıldı'' açıklamasında bulundu.

BABACAN'IN PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Irak'taki hain saldırıya ilişkin bugün Twitter hesabından bir paylaşım yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise büyük tartışma yarattı. Paylaşımına "Zaho'da hayatını kaybeden masum sivillere Allah'tan rahmet, acılı ailelere sabır diliyorum" ifadesiyle başlayan Babacan'ın tweet'inin devamında sarf ettiği sözler ise sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı.

"TÜRKİYE OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN IRAK İLE İŞBİRLİĞİNE GİTMELİ"

Babacan, attığı tweet'te "Türkiye; bu olayın aydınlatılması için Irak makamlarıyla tam bir işbirliğine gitmelidir" ifadesine de yer verdi. Babacan'ın attığı tweet'te çok sayıda yorum gelirken bunların büyük bir kısmı ise tepki doluydu.

İşte o yorumlardan bazıları;