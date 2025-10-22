Haberler

Ali Babacan'dan Yürüyüşdeki 'Düşman' İfadesine Tepki

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'da yapılan bir yürüyüşte polise 'düşman' denilmesine sert tepki gösterdi. Barış ve kardeşlik dilinin herkes için geçerli olması gerektiğini vurguladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'daki bir yürüyüş sırasında bazı kişilerin polise 'düşman' demesine tepki göstererek, "Bin yıllık kardeşlikten bahsederken polisimizi ya da askerimizi, 'düşman' diye kodlayan bir dil kabul edilemez. Geleceği böyle mi kuracağız? Eğer mesele barış, kardeşlik diliyse sorumluluk dili herkes için geçerlidir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek verdiklerini hatırlatarak, siyasi partilerin sürece karşı hassas davranması gerektiğini söyledi. Babacan, toplumun geniş kesimlerini rahatsız edecek, sinir uçlarıyla oynayacak söz ve hareketlerden kaçınılması gerektiğini belirterek, "Kusura bakmasınlar hiç kimse bizim ne polisimize ne de askerimize, 'düşman' diyemez, dedirtmeyiz. Diyenler karşılarında bizi bulur. Görevinin başında olan, aldığı talimatın ve kanunun gereği olarak görevini yapan polisimizden, 'düşman' diye bahsedilmesi sorumlu bir dil olamaz, barışın dili olamaz. Bin yıllık kardeşlikten bahsederken polisimizi ya da askerimizi 'düşman' diye kodlayan bir dil kabul edilemez. Geleceği böyle mi kuracağız? Bu sözler bir siyasi partinin yasal izin alınarak düzenlenmiş bir yürüyüşünde ifade edildiyse öncelikle bu siyasi parti yönetiminin itiraz etmesi, parti içi bir soruşturma yürütmesi ve bunun sonuçlarının da kamuoyuna ilan edilmesini beklerdik. Şu ana kadar böyle bir gelişmeden haberdar değiliz. Eğer mesele barış, kardeşlik diliyse, sorumluluk dili herkes için geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
