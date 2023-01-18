Ali Babacan'dan 'Dokunacağız' dediği Baykar'la ilgili yeni açıklama: Sözlerim çarpıtıldı

SİHA üreticisi Baykar firmasına yönelik iddiaları ile gündeme gelen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek "Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz" dedi.

Siyasette yeni tartışma konusu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA üreticisi Baykar firmasına yönelik iddiaları... Babacan, katıldığı bir programda firmaya devlet bütçesinden doğrudan kaynak aktarıldığını öne sürerek, "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki" şeklinde konuştu.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN SERT KARŞILIK

Baykar yönetim kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ali Babacan'ın bu iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden sert karşılık verdi. Selçuk Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İftiralara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.

YENİ AÇIKLAMA: SÖZLERİM ÇARPITILDI

Tartışma devam ederken Ali Babacan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Sözlerinin çarpıtıldığını ifade eden Babacan, "Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz" ifadelerine yer verdi.

İşte Ali Babacan'ın o paylaşımı;