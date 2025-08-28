Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı. Bunun ailede bir gelenek olduğunu ifade eden Babacan "Devleti yönetirken de çift cüzdan mantığıyla gittik. Bu ülke bir daha kriz görmesin, vatandaşlarımız bir daha fakirleşmesin diye onun için her şey iyiye gitti. Şu anda devlette ne çift cüzdan ne ihtiyat hiçbir şey yok" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, SÖZCÜ TV'deki Para Politika programında sunucu Özlem Gürses ile çarpıcı bir sohbet gerçekleştirdi.

YAYIN SIRASINDA ÇİFT CÜZDAN ÇIKARDI

Canlı yayın sırasında cebinden çift cüzdan çıkaran Babacan "Bu bizde aile geleneği. Devleti yönetirken de çift cüzdan mantığıyla gittik" dedi.

Babacan, "Bu ülke bir daha kriz görmesin, vatandaşlarımız bir daha fakirleşmesin diye onun için her şey iyiye gitti. Şu anda devletin ne çift cüzdan ne ihtiyat hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ TIK YOK"

Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Babacan şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücretle ilgili tık yok. Emekliden asgari ücretliden tırtıklanıyor. Ayıp ya! Enflasyon üretmek en büyük hırsızlık, enflasyonun sebep olduğu mağduriyeti yoksulluğu telafi etmemek katmerli hırsızlıktır.

"ZAMLARI HEP 1 TEMMUZ, 1 OCAK TARİHİNDE YAPIYORLAR"

Daha dün doğalgaza yüzde 24.6 zam yaptılar. Bekliyorlar, bekliyorlar dikkat edin zamları hep 1 Temmuz, 1 Ocak tarihinde yapıyorlar. Niye? Önceki dönemin enflasyonuna girmesin diye yapıyorlar. Aralık ayının enflasyonu çıkıyor yüzde 1 Ocak enflasyonu çıkıyor yüzde 5. Niye? İşte o yüzde 4'ü biz tırtıklarız. Emekliden, asgari ücretliden tırtıklarız. Ayıp ya! Ayıp ya!"

