Ali Babacan AK Parti'ye dönecek iddiasına yanıt

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, bugünkü köşe yazısında siyasi kulisleri hareketlendiren bir iddiada bulundu. Coşkun, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, partisini kapatarak tıpkı Muharrem İnce'nin CHP'ye dönmesi gibi Ak Parti'ye geri dönebileceğini öne sürdü.

DEVA PARTİSİ: BU BİR KEHANET DEĞİL, ARZU

Söz konusu iddiaya DEVA Partisi'nden kısa sürede yanıt geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakan'ın yazısına sert tepki gösterdi.

Kısacık, iddianın bir "kehanet" değil, "bilinçli bir arzunun dışavurumu" olduğunu belirterek "İktidar, ekonomi yönetiminde ve siyasette ciddi bir tıkanmışlık içinde. Güven bunalımı yaşıyor ve yeni bir başarı hikayesi yazamıyor. Çünkü biliyoruz ki iktidarın Ali Babacan hikayesine çok ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"BABACAN'IN YERİ GEÇMİŞTE DEĞİL, GELECEKTE"

Kısacık, açıklamasında Ali Babacan'ın geçmişe değil, geleceğe odaklandığını vurgulayarak "Sayın Babacan'ın yeri geçmişte değil, gelecektedir. Türkiye'nin ihtiyacı eskiye dönüş değil; DEVA kadrolarının vizyonuyla yepyeni bir başlangıçtır." şeklinde konuştu. Parti Sözcüsü ayrıca, DEVA'nın "kapatmak, katılmak ya da geri dönmek gibi bir gündemi olmadığını" vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI DEVA KADROLARINDADIR"

Kısacık, açıklamasını, "İktidarın Ali Babacan'ın dönüşüne ihtiyacı olabilir ama Türkiye'nin ihtiyacı, Ali Babacan'ın liderliğindeki DEVA kadrolarındadır." sözleriyle tamamladı.

BABACAN DA İTTİFAK İDDİASINI NET BİR DİLLE YALANLAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Haberler.com canlı yayınına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana geldiği fotoğrafla ilgili AK Parti ile ittifak iddialarına , "O kadar abartılı dedikodular ki. Rüyalar görüyor olabilirler. 0 fotoğrafa bakıp hülyalar görüyor olabilirler" demişti.