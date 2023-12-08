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Ali Babacan'a açık açık soruldu: Özgür Özel ittifak teklif ederse ne yanıt verirsiniz?

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2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi partiler arasındaki ittifak görüşmeleri devam ederken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Katıldığı canlı yayında "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ittifak teklif ederse cevabınız ne olur?" sorusu yöneltilen Babacan, "Biz müstakil girme kararı aldık, yola çıktık ve yürüyoruz. Adaylarımızı açıklamaya başladık. Bizimle tekrar görüşme ihtimallerini oldukça zayıf görüyorum" yanıtını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ittifak teklif ederse cevabınız ne olur?" sorusuna "Biz müstakil girme kararı aldık, yola çıktık ve yürüyoruz. Adaylarımızı açıklamaya başladık. Bizimle tekrar görüşmek isterler mi? Bilmiyorum. Bizimle tekrar görüşme ihtimallerini oldukça zayıf görüyorum. Kendileri içinde bir çelişki oluşur" yanıtını verdi.

YEREL SEÇİM ÖNCESİ İTTİFAK RÜZGARI

31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi yaklaşırken partiler arasında ittifak olup olmayacağı siyasetin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra karşılıklı birbirlerini suçlayan 6'lı Masa ortaklarının yerel seçimlerde işbirliği yapıp yapmayacağı merak konusuydu.

BABACAN'A "CHP İTTİFAK TEKLİF ETSE NE YANIT VERİRSİNİZ?" DİYE SORULDU

Eşit Ağırlık Özel programında Erdoğan Aktaş, Gürkan Hacır ve Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aktaş'ın "Özgür Özel ittifak teklif ederse ne dersiniz?" sorusuna "Biz müstakil girme kararı aldık, yola çıktık ve yürüyoruz. Adaylarımızı açıklamaya başladık. CHP içindeki tartışmalara baktığımızda ittifakı destekleyenler ve desteklemeyenler olarak 2 grup çıktı.

"BİZİMLE GÖRÜŞME İHTİMALLERİNİ ZAYIF GÖRÜYORUM"

Sayın Özgür Özel, 6'lı masanın çokta doğru olmadığını parti içerisinde söyledi ve Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel seçildi. Bizimle tekrar görüşmek isterler mi? Bilmiyorum. Bizimle tekrar görüşme ihtimallerini oldukça zayıf görüyorum. Kendileri içinde bir çelişki oluşur. DEVA Partisi üzerinden ciddi bir parti içi tartışma yaptılar" yanıtını verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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