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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'den Hacı Kureyş Ocağı ve Türbesi'ne yönelik saldırıya tepki

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki Hacı Kureyş Ocağı ve Türbesi'ne yönelik saldırıyı kınayarak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini istedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki Hacı Kureyş Ocağı ve Türbesi'ne yönelik saldırıyı kınayarak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini istedi.

Ersin, yaptığı yazılı açıklamada, inanç mekanlarına yönelik saldırıların yalnızca fiziki yapılara değil, toplumsal huzura, birlik ve beraberliğe yönelmiş bir tehdit olduğunu belirtti.

Saldırıyı kınayan Ersin, "Bu çirkin saldırının en kısa sürede tüm yönleriyle aydınlatılmasını, sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyor, sürecin yakından takipçisi olacağımı ifade ediyorum." ifadesini kullandı.

Ersin, saldırıdan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edeceklerini bildirdi.

Hacı Kureyş Ocağı ve Türbesi'nin en kısa sürede yeniden eski haline kavuşturulması için gereken desteği sağlayacaklarını belirten Esma Ersin, "İnanç mirasımıza sahip çıkmaya ve kutsal mekanlarımızı korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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