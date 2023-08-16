Alanya Belediye Başkanı Ulaşım Master Planı üzerinde çalışıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yıldız Teknik Üniversitesi ile ulaşım master planı üzerinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Başkan Yücel, projenin Alanya'nın 50 yıllık ulaşım sorununa çözüm olacağını belirtti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yıldız Teknik Üniversitesi ile Ulaşım Master Planı üzerinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Başkan Yücel, "Hafif raylı sistemin de bulunduğu proje ile Alanya'nın 50 yıllık ulaşım sorununa neşter vuracağız" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, artan nüfus yoğunluğunun sebep olabileceği muhtemel trafik sorunları ve mevcut sıkıntılara neşter vuracak projeler üzerinde çalışmaya ve hayata geçirmeye devam ediyor. Daha önce trafik sorununa karşı Atatürk Caddesi'nde genişletme çalışmaları, Hacet Kavşağı'nda düzenlemeler, yeni yol çalışmaları, prestij caddeleri hayata geçiren Başkan Yücel, Yıldız Teknik Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yeni bir Ulaşım Master Planı üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, Hasanağalar Konağı'nda başkan yardımcıları, birim amirleri ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden uzmanların katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

Kavşak düzenlemeleri, yol genişletme çalışmaları, hafif raylı sistem gibi pek çok çalışmayı barındıran bir proje hazırladıklarını söyleyen Başkan Yücel, "Şehir içinde trafik yoğunluğunu azaltmayı, hem yakıt ve zaman tasarrufu sağlamayı hem de kaza oranlarını azaltmayı hedefliyoruz. Şehir merkezindeki yoğunluğun ulaşım ağına oluşturduğu yükü yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alanında uzman akademisyenler ile projeyi yürüttüklerini söyleyen Başkan Yücel, "Vatandaşlarımızın trafikte geçirdikleri süreyi kısaltmak, trafik yükünü ve stresini azaltmak öncelikli hedefimiz. Bu projenin Alanya'nın 50 yıllık trafik sorununa çare olmasını hedefliyoruz. Kısa zamanda tamamlamayı planladığımız Ulaşım Master Planının şimdiden tüm Alanya'mıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA