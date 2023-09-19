Alaçam'da Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Alaçam ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma gazi Raif Karatepe tarafından yapıldı. Törene ilçe yöneticileri ve gaziler katıldı.