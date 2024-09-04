Al birini vur ötekine! Erdal Beşikçioğlu, skandal atamaları önceki başkanın yaptıklarıyla örtmeye çalıştı

31 Mart seçimlerinde CHP'nin Ankara Etimesgut'ta aday gösterdiği Erdal Beşikçioğlu seçimi kazanarak MHP'li Enver Demirel'den görevi devraldı. Başkan Beşikçioğlu önceki gün Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantının gündem maddeleri arasında Beşikçioğlu'nun yaptığı atamalar vardı.

"YEĞENİM GÜVENDİĞİM BİR KİŞİ"

Yeğeni Gökhan Beşikçioğlu'nun Tesisler Koordinatörü, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Bahri Bellek'in eşi Nursemin Bellek'in de Özel Kalem Müdürü olarak göreve getirildiğini hatırlatan AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Çağlar'a Başkan Beşikçioğlu'nun yanıtı sert oldu. Beşikçioğlu, Çağlar'a "Çok haklısınız. Ama yeğenim güvendiğim bir kişi ve altyapısı ile sahip olduğu donanımı itibariyle belediyeden hiçbir ücret almadan danışmanlık yapmaktadır. Nursemin Bellek de Etimesgut'a gelmeden evvel İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak çalışıyordu. Sizlerden daha iyi bir özgeçmişi var" diyerek yanıt verdi.

"10 TANESİ DEMİREL SOYADLI, 10 TANESİ YILMAZ"

Beşikçioğu kendisine yönelik liyakat eleştirisine ise görevi devraldığı Enver Demirel'in döneminde yapılan atamalarla yanıt verdi. Beşikçioğu, Demirel'in akrabası olan 61 kişinin belediyede görev yaptığını açıkladı. Bu kişilerden 35'inin memur statüsünde olduğunu belirten Beşikçioğlu, "Müdürlüklerimizde, bazı idarecilerin yakın akrabaları lise mezunu olmalarına rağmen müdürlük makamlarına getirilmiş. Burada isimleri okumak istemiyorum ama yaklaşık 35 eleman var, bunların 10 tanesi Demirel soyadlı, 10 tanesi Yılmaz, Yalçın ve Gökdemir soyadlı. Bunlar lise mezunu, içeriye girmişler daha sonra da memur olarak atanmışlar. Bunlar Enver Bey'in birinci derece akrabaları. Başkan yardımcıları birinci derece akrabaları" şeklinde konuştu.

"AKLINIZ ŞİMDİ Mİ BAŞINIZA GELDİ?"

Bugüne kadar 61 kişi tespit ettiklerini ifade eden Beşikçioğlu, "Bunlar bizim tespit edebildiklerimiz. Bir de tespit edemediklerimiz var. Bu 61 kişi, arkadaşımızın söylediği gibi liyakat esasına göre atanmış, liyakat esasına! Sonra da kalkıp bana 'liyakat' dedikleri zaman 'geçmiş dönem siz neredeydiniz de aklınız şimdi yerine geldi' diye sorasım geliyor. Ama sorunca da cevap hakkı doğacağı için sormuyorum. Gerçekten belediyemizin doğru, düzgün, liyakatli hizmet içerisinde olmasını istiyorsak geçmiş dönemler dahil meclis üyelerimizin, başkanlarımızın yakın akrabaları dahil bunların iş akdinin sonlandırılması gerektiğine inanıyorum ben. Bu konu ile ilgili de oy çokluğunu kabul etmiyorum. Bu kararı oy birliği ile vermeliyiz tüm milletimizin huzurunda" ifadelerini kullandı.