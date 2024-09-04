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Al birini vur ötekine! Erdal Beşikçioğlu, skandal atamaları önceki başkanın yaptıklarıyla örtmeye çalıştı

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Yeğeni Gökhan Beşikçioğlu'nu tesisler koordinatörü, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Bahri Bellek'in eşi Nursemin Bellek'i de özel kalem müdürü olarak göreve başlatan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, kendisine yöneltilen eleştirileri önceki dönem görev yapan başkanın skandal atamaları ile kapatmaya çalıştı.

31 Mart seçimlerinde CHP'nin Ankara Etimesgut'ta aday gösterdiği Erdal Beşikçioğlu seçimi kazanarak MHP'li Enver Demirel'den görevi devraldı. Başkan Beşikçioğlu önceki gün Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantının gündem maddeleri arasında Beşikçioğlu'nun yaptığı atamalar vardı.

"YEĞENİM GÜVENDİĞİM BİR KİŞİ"

Yeğeni Gökhan Beşikçioğlu'nun Tesisler Koordinatörü, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Bahri Bellek'in eşi Nursemin Bellek'in de Özel Kalem Müdürü olarak göreve getirildiğini hatırlatan AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Çağlar'a Başkan Beşikçioğlu'nun yanıtı sert oldu. Beşikçioğlu, Çağlar'a "Çok haklısınız. Ama yeğenim güvendiğim bir kişi ve altyapısı ile sahip olduğu donanımı itibariyle belediyeden hiçbir ücret almadan danışmanlık yapmaktadır. Nursemin Bellek de Etimesgut'a gelmeden evvel İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak çalışıyordu. Sizlerden daha iyi bir özgeçmişi var" diyerek yanıt verdi.

"10 TANESİ DEMİREL SOYADLI, 10 TANESİ YILMAZ"

Beşikçioğu kendisine yönelik liyakat eleştirisine ise görevi devraldığı Enver Demirel'in döneminde yapılan atamalarla yanıt verdi. Beşikçioğu, Demirel'in akrabası olan 61 kişinin belediyede görev yaptığını açıkladı. Bu kişilerden 35'inin memur statüsünde olduğunu belirten Beşikçioğlu, "Müdürlüklerimizde, bazı idarecilerin yakın akrabaları lise mezunu olmalarına rağmen müdürlük makamlarına getirilmiş. Burada isimleri okumak istemiyorum ama yaklaşık 35 eleman var, bunların 10 tanesi Demirel soyadlı, 10 tanesi Yılmaz, Yalçın ve Gökdemir soyadlı. Bunlar lise mezunu, içeriye girmişler daha sonra da memur olarak atanmışlar. Bunlar Enver Bey'in birinci derece akrabaları. Başkan yardımcıları birinci derece akrabaları" şeklinde konuştu.

"AKLINIZ ŞİMDİ Mİ BAŞINIZA GELDİ?"

Bugüne kadar 61 kişi tespit ettiklerini ifade eden Beşikçioğlu, "Bunlar bizim tespit edebildiklerimiz. Bir de tespit edemediklerimiz var. Bu 61 kişi, arkadaşımızın söylediği gibi liyakat esasına göre atanmış, liyakat esasına! Sonra da kalkıp bana 'liyakat' dedikleri zaman 'geçmiş dönem siz neredeydiniz de aklınız şimdi yerine geldi' diye sorasım geliyor. Ama sorunca da cevap hakkı doğacağı için sormuyorum. Gerçekten belediyemizin doğru, düzgün, liyakatli hizmet içerisinde olmasını istiyorsak geçmiş dönemler dahil meclis üyelerimizin, başkanlarımızın yakın akrabaları dahil bunların iş akdinin sonlandırılması gerektiğine inanıyorum ben. Bu konu ile ilgili de oy çokluğunu kabul etmiyorum. Bu kararı oy birliği ile vermeliyiz tüm milletimizin huzurunda" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Erdal Beşikçioğlu Politika Güncel

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Yorumlar (16)

Halit:

ye kürküm ye gelen gideni aratıyor

176
11
yanıtYanıtla
Onur Yener:

Kaç kere söyledik dansözden başkan olmaz diye...

152
16
yanıtYanıtla
Nayci İbrahim:

ADAM DOĞRU SÖYLÜYOR.SOYATLARDAN DA ANLAŞILMIYOR MU

32
96
yanıtYanıtla
Fethi Çevik:

CHP de beklenirki DURMAK YOK YOLA DEVAM

75
18
yanıtYanıtla
samsun uydu:

Belediye eşittir. Aile şirketi

57
1
yanıtYanıtla
şahabettin Ayyıldız:

Emeklinin mazlumun isyanıni kendi başarısı zanettikleri sürece zulüm devam edecek

43
0
yanıtYanıtla
can erdemir:

Belediyeler çalışanları için 'biz bir aileyiz' derler.

35
1
yanıtYanıtla
Mustafa Usta:

Gönderdiğim yorumu yayımlayamazsınız.

17
7
yanıtYanıtla
HALİS ER:

yersen

14
2
yanıtYanıtla
osman Nat:

Whataboutizm

7
4
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