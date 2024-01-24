Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık kimdir?
Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık, 1987 yılında Ankara'da dünyaya gözlerini açmıştır. Yazılım alanında uzmanlık sahibidir ve 2010 yılında Bilkent Üniversitesi'nden başarıyla mezun olmuştur. Eğitim hayatına TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde devam ederek 2013 yılında yüksek lisans derecesini elde etmiştir. Dil becerileri arasında özellikle İngilizce'yi etkin bir şekilde kullanabilmektedir.
İş hayatına ASOS (Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi) projesinde yer alarak başlamıştır; bu deneyim, kariyerine sağlam bir temel oluşturmuştur. Daha sonra, Başbakanlık himayesinde yürütülen ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından desteklenen GİGM (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) e-Oluşum projesinde önemli bir rol üstlenmiştir. 2014 yılında bilişim sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette yazılım uzmanı olarak göreve başlamıştır.
Aynı zamanda, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER) üyesidir. 2013 yılında siyasi arenada aktif rol almaya karar vermiş ve AK Parti çatısı altında siyasi faaliyetlerine başlamıştır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Akyurt Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Ayık, 2014-2016 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2016-2018 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Başarıları ve liderlik vasıfları, 04.08.2018 tarihinde düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilmiştir.