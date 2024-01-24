Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık kimdir?

İş hayatına ASOS (Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi) projesinde yer alarak başlamıştır; bu deneyim, kariyerine sağlam bir temel oluşturmuştur. Daha sonra, Başbakanlık himayesinde yürütülen ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından desteklenen GİGM (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) e-Oluşum projesinde önemli bir rol üstlenmiştir. 2014 yılında bilişim sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette yazılım uzmanı olarak göreve başlamıştır.

Aynı zamanda, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER) üyesidir. 2013 yılında siyasi arenada aktif rol almaya karar vermiş ve AK Parti çatısı altında siyasi faaliyetlerine başlamıştır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Akyurt Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Ayık, 2014-2016 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2016-2018 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Başarıları ve liderlik vasıfları, 04.08.2018 tarihinde düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilmiştir.