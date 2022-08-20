Akşener'in isyanı, esnaf ziyaretine damga vurdu: Ben hangisiyim karar verin!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Zeytinburnu'nda esnafın derdini dinledi. Akşener bir ara "Karşınızda duran bu kadını senelerdir bu bölge tanır. Yahu, Zeytinburnu'nun orta yerinde ben PKK'lıyım ama Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e gittiğimde de faili meçhulcuyum. Arkadaş ben neyim ya? Ben hangisiyim karar verin." diyerek isyan etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün İstanbul'da Küçükçekmece; Güngören ve Zeytinburnu esnafıyla bir araya geldi. Akşener'in üçüncü durağı Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlara seslendi.

"ŞUCULUK BUCULUK ÜZERİNDEN OY VERİP KAZIK YİYORSUNUZ"

Uzun bir sürenin ardından Zeytinburnu'nda olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren Akşener, milletvekili olduğu dönemde de dükkanları gezdiğini belirterek, "2,5 yıldır dükkan dükkan, esnaf esnaf, ilçe ilçe, il il geziyorum. Pandemiden önce başladık, pandemiden sonra devam ettirdik. Bu ülkede gerçekten vatandaşların, milletimizin, esnafın, atanamayan öğretmenin, EYT'linin, atanamayan gençlerin, akşama hangi yemeği pişireceğim diyen annenin, yurt problemi çeken öğrencilerin, kiraların uçup gittiği İstanbul'da ve Türkiye'de kiracıların, dertlerin konuşulmadığı, buna karşılık şuculuk, buculuk üzerinden hepimizi birbirine düşüren bir dille siyaset yapılıyor. Günü geldiğinde oylarınızı vereceksiniz amenna. Burada elbette hepimizi tartın ve bu tartıyı hangi parti, hangi siyasetçi bizim derdimizle ilgilenir, hangi çözümleri oluşturuyor, hangi çözüm daha iyi üzerinden tartın ve ona göre oyunuzu verin. Ama şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz." dedi.

"BEN HANGİSİYİM KARAR VERİN"

Bir ara sesini yükselten Akşener, "Karşınızda duran bu kadını senelerdir bu bölge tanır. Yahu, Zeytinburnu'nun orta yerinde ben PKK'lıyım ama Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e gittiğimde de faili meçhulcuyum. Arkadaş ben neyim ya? Ben hangisiyim karar verin." ifadelerini kullandı.