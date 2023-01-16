Meral Akşener, Ankara'daki kavga sonrası mı hastanelik oldu? İYİ Parti'den açıklama var

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ankara İl Başkanlığı için yapılan toplantı sırasında çıkan tartışma nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bugün düzenlediği basın toplantısında bu iddiaya yanıt veren İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "Bahsettiğiniz şeyler bir film senaryosundan ibaret. Sayın genel başkanımız bugün genel merkezimize gelerek çalışmalarına başladı ve çarşamba günü de grup toplantısına katılacak" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 12 Ocak Perşembe günü akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve geceyi hastanede geçirdikten sonra taburcu edilmişti. Akşener'in Ankara İl Başkanlığı için yapılan toplantı sırasında çıkan tartışma nedeniyle rahatsızlandığı iddiası da kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ İDDİAYA YANIT VERDİ

Bugün düzenlediği basın toplantısıyla gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu söz konusu iddiaya da değindi.

"GENEL BAŞKANIMIZ İPEĞE SARILMIŞ BİR ÇELİKTİR"

Zorlu şu ifadeleri kullandı; "Çok açık bir şey söyleyeyim. Genel başkanımız ipeğe sarılmış bir çeliktir. Ve onun ortaya koyduğu siyaset tarzı milletimizi kuşatan, her bir milletimize sevgi dolu yaklaşımı ve cesareti inanın yakın gelecekte ülkemizin makus talihini değiştirecek. Bu anlayış galip gelecek arkadaşlar.

"BU SEÇİMLERDEN BİZ BİRİNCİ PARTİ OLARAK ÇIKACAĞIZ"

Bu bahsettiğiniz şeyler bir film senaryosundan ibaret ancak. İYİ Parti büyüyen, yükselen, Türkiye'nin itici gücü olmaya şu anda başlamış ve daha da güçlenecek inşallah ve bu seçimlerden biz birinci parti olarak çıkacağız.

"SAYIN AKŞENER ÇARŞAMBA GÜNÜ GRUP TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRECEK"

Sayın genel başkanımız bugün genel merkezimize gelerek çalışmalarına başladı. Çarşamba günü grup toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ve perşembe günü de genel başkanımız 26 Ocak'ta zirve öncesi 6'lı masadaki liderleri ziyaret edecek. Türkiye iyi olacak hiç kimse merak etmesin."