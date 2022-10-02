Akşener'den toplantı öncesi sert sözler: Kendilerini CHP sözcüsü gibi görenler, iktidarın ekmeğine yağ sürüyor

Bu akşam gerçekleştirilecek olan 6'lı masa toplantısı öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Akşener, "Kendilerini CHP'nin sözcüsü gibi gören bazı isimlerin özensiz bir dil kullandıklarını görüyorum. Herkesin sözlerine dikkat etmesinde yarar görüyorum. Kendilerini muhalif olarak tarif ediyorlar ama açıkçası, o dil, iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. Burada iyi niyet görmüyorum." dedi.

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı açıklanmıştı. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı ise belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili birçok isim gündeme gelirken 6'lı masa liderleri aday isminin seçimlere yakın bir tarihte açıklanacağını duyurmuştu.

Gündemde seçim ve adaylık çıkışları yer alırken 6'lı masa liderleri bu akşam bir araya gelecek. 6'lı masada yer alan siyasi partilerin liderleri, ikinci tur görüşmelerin ilki için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun misafiri olacak. Gözlerin çevrildiği toplantı öncesinde ise İYİ Parti lideri Meral Akşener dikkat çeken açıklamalar yaptı. 6'lı masanın hep adaylık üzerinden tartıştırılmasına anlam veremediğini belirten Akşener, daha somut adımlar için toplantıların 15-20 günlük aralıklara inebileceğini açıkladı.

"KENDİSİNİ CHP SÖZCÜSÜ GİBİ GÖREN İSİMLER ÖZENSİZ BİR DİL KULLANIYOR"

Cumhuriyet'e konuşan Akşener, "Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik bir isim masanın gündemine gelir mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Şu ana kadar hiç konuşulmadı. Bugün itibarıyla da böyle bir şey beklemiyorum. Fakat CHP'nin, özellikle medyada destekçisi olan insanlar var. Hem onlar, hem de CHP yöneticileri, doğal olarak genel başkanlarını aday olarak görmek istiyor. Parti yöneticisi arkadaşlarımız bu konudaki görüşlerini daha mutedil bir dille, dikkatlice ifade ediyorlar. Ancak medyada öne çıkan ve kendilerini CHP'nin sözcüsü gibi gören bazı isimlerin özensiz bir dil kullandıklarını görüyorum. Hassas bir dönemde, herkesin sözlerine dikkat etmesinde yarar görüyorum. Çünkü, partide bir sorumlulukları olmadığı halde, milletimiz o isimlerin sözlerini, partinin görüşü gibi algılıyor. İncitici bir dilleri var."

"İKTİDARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYORLAR"

Bu durumun iktidarın işine yaradığını söyleyen Akşener, "Mesela aynı isimler, hemen her yayında ya da yazılarında, uzun bir süre, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan ve arkadaşlarının özeleştiri vermesi gerektiğini ifade ettiler. Oysa, her iki genel başkanı da o masaya Sayın Kılıçdaroğlu davet etti. Bunu görmezden geldiler. Bu tavır, hem sayın genel başkanlara, hem de masaya davet eden Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı yapılmış bir saygısızlık. Bu dil zamanla öylesine cüretlendi ki, masaya parmak sallar hale geldi. Hatta işi, demokratik bir işleyiş ve istişare üzerine bina edilen masaya, noter görevi yüklemeye kadar götürdüler. Kendilerini muhalif olarak tarif ediyorlar ama açıkçası, o dil, iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. Burada iyi niyet görmüyorum." dedi.