Akşener'in 'Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız' sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'daki 5 liderin Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini ancak kendilerinin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerdiğini belirterek 6'lı Masa'dan ayrıldığını duyurdu. Akşener kamuoyunda geniş yankı uyandıran konuşmasına "Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız" sözleriyle son verirken, bu ifadesi sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Akşener'in çıkışına tepki gösterirken, bazıları ise destek mesajları yayınladı.

6'lı Masa'nın dün 12. kez bir araya geldiği ve ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği toplantı deyim yerindeyse büyük bir krize sahne oldu.

AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN İSMİNİ ÖNERDİ

Masadaki 5 parti lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önerirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini önerdi.

6'LI MASAYA ÇOK SERT ADAYLIK RESTİ

Toplantıda yaşanan kriz sonrası bugün partisinin GİK toplantısına katılan Akşener, kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti ve "Noter masası"na dönüştüğünü söylediği 6'lı Masa'yı dağıttı.

"YA TARİH YAZACAĞIZ, YA TARİH OLACAĞIZ"

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran konuşmasına "Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız" sözleriyle son veren Akşener'in sarf ettiği bu cümle ise sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Akşener'in çıkışına destek verirken, bazıları ise sert tepki gösterdi ve "Tarih olacaksınız" yorumunda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları;