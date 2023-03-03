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Akşener'in "Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız" sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'daki 5 liderin Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini ancak kendilerinin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerdiğini belirterek 6'lı Masa'dan ayrıldığını duyurdu. Akşener kamuoyunda geniş yankı uyandıran konuşmasına "Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız" sözleriyle son verirken, bu ifadesi sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Akşener'in çıkışına tepki gösterirken, bazıları ise destek mesajları yayınladı.

6'lı Masa'nın dün 12. kez bir araya geldiği ve ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği toplantı deyim yerindeyse büyük bir krize sahne oldu.

Masadaki 5 parti lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önerirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini önerdi.

Toplantıda yaşanan kriz sonrası bugün partisinin GİK toplantısına katılan Akşener, kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti ve "Noter masası"na dönüştüğünü söylediği 6'lı Masa'yı dağıttı.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran konuşmasına "Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız" sözleriyle son veren Akşener'in sarf ettiği bu cümle ise sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Akşener'in çıkışına destek verirken, bazıları ise sert tepki gösterdi ve "Tarih olacaksınız" yorumunda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Akşener'in 'Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız' sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Akşener'in 'Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız' sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Akşener'in 'Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız' sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Akşener'in 'Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız' sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Akşener'in 'Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız' sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Akşener'in 'Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız' sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener 6'lı Masa İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Onur Yener:

Arkadaşlar İyi parti kanserli hücre gibidir, girdiği organı ele geçirmeye çalışır ve bütün vucuda yayılır.Cumhur ittifakı olarak verilmiş sadakamız varmış.

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Murat Kılıç:

Vekillerini göndererek seni destekleyen tarihe ekleyen CHP değilmiydi. Şimdi bu yaptığın nankörlük olmuyor mu.

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huseyin ozbek:

oldugun olacagin buydu..

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