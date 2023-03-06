Akşener'in telefonla kendisini aradığını açıklamıştı! İYİ Parti'den Ersan Şen açıklaması: Amaç adaylık değil teşekkür etmekti

Hukukçu Ersan Şen katıldığı canlı yayında, İYİ Parti'den teklif gelmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Akşener'in reklam arasında kendisini aradığını belirten Şen, "Akşener, 'Ciddi misiniz' dedi, 'Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde görüşeceğiz" ifadelerini kullandı. İYİ Parti milletvekili Ümit Dikbayır konu hakkında "Genel Başkanımız Şen'i adaylık teklif etmek için aramadı. Olur mu öyle şey? Aramanın amacı adaylık değil teşekkürdü" dedi.

CHP, DEVA, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu 6'lı Masa'nın; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi İYİ Parti'nin masayı terk etmesine neden oldu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ADAYLIK TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını açıklayan İYİ Parti lideri Akşener, canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a aday olması için çağrı yaptı. Ancak iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirtti.

"HERKESTEN DE İYİ YAPARIM"

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında İYİ Parti ve Meral Akşener'den teklif gelmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Talep gelmesi durumunda görevden kaçmayacağını belirten Ersan Şen, "Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız. Sayın Meral Akşener'den ve İYİ Parti'den böyle bir teklif gelirse elbette seve seve kabul ederim. Bu görevi yapacak kabiliyette olduğuma inanıyorum. Herkesten de iyi yaparım. Yeter ki millet teveccüh göstersin." ifadelerini kullandı.

AKŞENER REKLAM ARASINDA ŞEN'İ ARADI

Program devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Reklam arasında Meral Akşener tarafından arandığını söyleyen Ersan Şen, "Akşener, 'Bunda ciddi misiniz' dedi, 'Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.

"ARAMANIN AMACI ADAYLIK DEĞİK TEŞEKKÜRDÜ"

Kulislerde Şen'in İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabileceği konuşulurken İYİ Parti milletvekili Ümit Dikbayır, Ersan Şen sorusuna ise katıldığı canlı yayında şöyle yanıt verdi: "Genel Başkanımız, adaylık konusunu herkesle istişare eder, herkesle görüşür. Ersan Şen'i adaylık teklif etmek için aramadı. Olur mu öyle şey? Aramanın amacı adaylık değil teşekkürdü." dedi.