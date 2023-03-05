Akşener'in resti sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyeler istifa etmeye başladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak 6'lı Masa'dan ayrılması yerel siyasette de etkisini gösterdi. İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Meclisi'nde grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyelerin partilerine dönmek için İYİ Parti'den istifa etmeye başladıkları iddia edildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'nın 12. toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakan 4 partinin aksine masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önererek 6'lı Masa'dan ayrıldığını açıkladı.

YEREL SİYASETTE SICAK SAATLER

Bu isimlere yaptığı çağrıdan da olumsuz yanıt alan Akşener'in atacağı yeni adım merakla beklenirken, yerel siyasette de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya başladı.

ART ARDA İSTİFA HABERLERİ GELİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyelerin art arda istifa ettikleri öne sürüldü.

PARTİLERİNE DÖNMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Gazeteci Murat Yetkin sosyal medya hesabından ABB kaynaklarından aldığı bilgiyi, "İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Meclisi'nde grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyeler partilerine dönmek üzere İYİ Partiden istifa etmeye başladı" sözleriyle duyurdu.