Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "Şerefsiz" diyen Bakan Soylu'ya 200 bin liralık tazminat davası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ve kara parayla ilgili iddiaları için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir" demişti. CHP o sözler için harekete geçerken, Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'ya 200 bin liralık tazminat davası açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında gerilim iyice alevlendi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ve kara para ile ilgili sözlerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sert ifadelerle tepki göstermişti.

"İSPAT ETMEYEN KILIÇDAROĞLU ŞEREFSİZDİR"

Soylu, "Bir ülkede uyuşturucu yakalanmasının, uyuşturucuyla mücadelenin, bir ülkede uyuşturucu girmemesi için mücadelenin başarısızlık olarak ortaya konduğu herhalde bizim Meclisimizdeki bu zabıtlar olacaktır. Türkiye'de afyonu ben üretmedim. Afyonu bu sıranın bağlı olduğu ABD üretti. Biz hiç Amerikancı olmadık. Türkiye öyle bir mücadele yaptı ki, eroinin rotasını Akdeniz rotasına çevirttirdi. Biz milletimizi uyuşturucudan korumak için elimizden gelen her şeyi ortaya koymak, bütün kurumları bu konuda sevk etmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Diyeceksiniz ki 'Türkiye cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti yapacak.' Bu salonda kimin aklına böyle bir şey geliyor. Kara para aklayan da şerefsizdir, uyuşturucu ticareti yapan da şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Kılıçdaroğlu şerefsizdir" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SOYLU'YA TAZMİNAT DAVASI

CHP, Soylu'nun o sözleri nedeniyle harekete geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Soylu hakkında tazminat davası açtıklarını duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Çelik, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, ifade edilen 'Şerefsiz' hakaret sözü nedeniyle Soylu aleyhine 200 bin liralık dava açtık. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince bu ahlaksızlığın hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.

AKŞENER DE SOYLU'YA DAVA AÇTI

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Davanın dilekçesinde ise Bakan Soylu'nun, Meral Akşener'e yönelik FETÖ iddiaları yer aldı. Dilekçede, Soylu'nun Akşener'e yönelik sözleri için, "Davalı tarafça sarf edilen önceki beyanlar da dikkate alınarak ve birlikte değerlendirildiğinde, ifade özgürlüğü kapsamında korunması gereken yeterli olgusal dayanağa sahip değer yargısı niteliğinde olmayıp, davalı Süleyman Soylu'nun sürekli, ısrarlı ve kasten davacı Sayın Meral Akşener'in kişilik haklarına saldırı mahiyetindedir" denildi.