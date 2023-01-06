Akşener, İmamoğlu'nun ceza almasına sebep olan kelimeyi kullandı: Dokunulmazlığım yok, buyurun

Dudullu-Bostancı metrosunun açılışında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya atıfta bulunarak "Ahmaklara bakın; 13 bin 500 oy farkla seçilen belediye başkanıyla 805 bin oy farkla seçilen belediye başkanı arasındaki gücü, arasındaki farkı bilmeyen ahmaklara bakın. Sonra ahmak deyince kızıyorlar. Benim dokunulmazlığım yok, ben de ahmak dedim. Bekleriz, buyursunlar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan 14.5 kilometrelik, 13 istasyondan oluşan Dudullu-Bostancı metro hattının açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 6'lı masa liderlerinden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti.

"BU NORMAL BİR AÇILIŞ DEĞİL"

İmamoğlu'nun ardından açıklamalarda bulunan Akşener, "Umarım bu iradenizi bazıları görür. Değerli genel başkanlarımız, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, belediye meclis üyelerimiz, bugün burada bir açılış için geldik ama bu normal bir açılış değil. Azıcık gıcık edelim mi? İşte bu açılışlara gıcık olukları için belediye başkanımıza yasak geliyor. Biz bunu sandıkta değiştireceğiz, helal oylarımızla değiştireceğiz, onun için korkuyorlar. 'Hiçbir şey olmamışsa bir şey oldu' dendi ve bir şey oldu. Canan başkanım ve Buğra başkanım o ıslak imzalı tutanakları almasaydı bir şey olacaktı. Allah sizden razı olsun" dedi.

"BEN DE 'AHMAK' DEDİM, BEKLERİZ BUYURSUNLAR"

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Demek ki neymiş; bu abidik gubidiklere hazır olmalıymışız ama tedbir almalıymışız. Tedbir alınca abiler gıcık oluyormuş, yere yapışıyormuş. 13 bin 500 oyu toparlayamadılar, sonra kadınıyla erkeğiyle 800 bin oy farkla yeniden seçtik. Ahmaklara bakın; 13 bin 500 oy farkla seçilen belediye başkanıyla 805 bin oy farkla seçilen belediye başkanı arasındaki gücü arasındaki farkı bilmeyen ahmaklara bakın. Sonra ahmak deyince kızıyorlar. Benim dokunulmazlığım yok, ben de ahmak dedim. Bekleriz, buyursunlar.

"DARBE DÖNEMLERİNDE DAHİ CÜBBELERE DÜĞME DİKELEN BİR ZAMAN OLMADI"

Bu ülkede vesayetle, darbelerle, sopalarla karşılaştık. Darbe dönemlerinde dahi, darbe dönemi sonrasında dahi cübbelere düğme dikilen bir zaman olmamıştı. Demek ki kazanmak zorundaymışız. Yargının tarafsız yargı için kazanmak zorundaymışız.

"EKREM BAŞKANIN ÜZERİNDEN HEPİMİZİN İRADESİ TEST EDİLİYOR"

Ekrem başkan üzerinden hepimizin iradesi test ediliyor. Sonrasında bir yolculuk başlayacak. Bir İstanbullu olarak diyorum ki eğer biz İmamoğlu'nu verirsek, bu belediye başkanlarımızın çalışmalarının önüne geçmek için her türlü haksızlığın önüne geçmezsek yuh olsun bize."