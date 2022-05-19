Akşener; İktidar yürüyüşümüzü başlattık - Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında geldiği Samsun'da partililere hitaben yaptığı konuşmada iktidar yürüyüşlerini başlattıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'a geldi. İlk olarak Tütün İskelesi'ne gelen Akşener'i burada partilileri karşıladı. Vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen Akşener, burada kurulan standa vatandaşlara simit dağıttı, daha sonra ise çay ocağında çay içti. Bu sırada kurulan güvenlik bariyerlerine tepki gösteren ismi öğrenilemeyen bir kadın ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Bariyerleri kaldırmak isteyen kadın ile zabıta ekipleri arasında yaşanan tartışma, partililerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Akşener, buradaki programının ardından İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı da ziyaret etti.