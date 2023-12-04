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Akşener'e ne teklif etti? Özgür Özel, yankı uyandıran görüşmenin detaylarını paylaştı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Özel, Akşener'e yerel seçimde işbirliği yapmak için bir çalışma masası kurmayı teklif ettiklerini belirterek, "Sayın Akşener bana 'Ne teklif ediyorsunuz?' diye sordu. 'Bir masa kuralım; İstanbul, Ankara ve 11 büyükşehirden başlayarak Türkiye'yi konuşalım' dedim. Onlara çalışma masası teklif ettik" dedi.

CHP'nin Antalya'da milletvekilleriyle yaptığı kamp dün sona ererken CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz hafta İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaretine ilişkin merak edilenleri anlattı. Özel, "Sayın Akşener bana 'Ne teklif ediyorsunuz' diye sordu. 'Bir masa kuralım; İstanbul, Ankara ve 11 büyükşehirden başlayarak Türkiye'yi konuşalım' dedim. Onlara çalışma masası teklif ettik" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İ ZİYARET EDİP İŞBİRLİĞİ TEKLİF ETMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Genel Merkez binasındaki makamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti. Akşener, toplantı sonrası kameralar karşısına geçip, "Bizim bir kararımız var. 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. İki siyasi parti olarak hiç değilse bazı yerlerde iş birliği yapabilir miyiz sorusunu, Genel İdare Kurulu'na tekrar götürebilir misinizi konuştuk. Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'i toplayacaktık. Bu soruyu GİK'e soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek o zaman göreceğiz." demişti.

Akşener'e ne teklif etti? Özgür Özel, yankı uyandıran görüşmenin detaylarını paylaştı

"ÇALIŞMA MASASI TEKLİF ETTİK"

Siyaset kulisleri bugün İYİ Parti'den çıkacak karara odaklanırken Özgür Özel ise görüşmenin detaylarını paylaştı. Özel, Akşener'e bir çalışma masası teklif ettiğini belirterek; "Bana 'Ne teklif ediyorsunuz' diye sordu. Ben de 'Kararınızı kaldırırsanız, bir masa kuralım ve başına geçelim; İstanbul, Ankara'dan, 11 büyükşehirden başlayarak Türkiye'yi konuşalım' dedim. Biz onlara çalışma masası teklif ettik" dedi.

Özel ayrıca "İYİ Parti kabul ederse oturup hızlı bir şekilde ittifak görüşmelerini yaparız. Tersi durumda adayları tespit edip sahaya çıkarız. İYİ Parti'nin kararına saygılıyız" ifadelerini kullandı.

Akşener'e ne teklif etti? Özgür Özel, yankı uyandıran görüşmenin detaylarını paylaştı

Kaynak: ANKA / Gözde Nur Bayar - Politika

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Yorumlar (2)

burhan Kankoc:

Bizede İzmiri ver masaya çay servisi yapalım.Çay sevenler partisi...

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Ahmet AKGÜL:

akşener halen ders alamamış. daha yakın zmanada 2. kez hataya düşmeyeceğiz asla diyordu. buda hepsinden dönek çıktı.

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