Akşener'den vatandaşın Yavaş ve İmamoğlu sorusuna tepki: Hadi be

İyi Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Ankara Mamak'ta bir vatandaşla tartışma yaşadı. Vatandaşın "Siz Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?" sorusu sonrası başlayan diyalogda Akşener sinirlenerek "DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfür ediyorsunuz, hadi be!" dedi.

"SİZİN İÇİN Mİ PARTİ KURDUK BİZ?"

Akşener, başkentte yerel seçimle ilgili esnaf ziyareti yaparken bir vatandaşın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemediklerini sorması üzerine başlayan tartışma kısa süreli gerilime neden oldu.

"DEM'E TEŞEKKÜR EDİYORSUNUZ, BİZE KÜFREDİYORSUNUZ"

Vatandaşın sorusuna "Ayrı giriyoruz kardeşim. Oy vermeyin siz de. Mansur Bey'i seçtik. Niye bunu düzeltmedi o zaman? Cumhurbaşkanlığını niye seçtirmediniz? Bitti." ifadeleriyle yanıt veren Akşener, aynı vatandaşın "Niye döndünüz, yazık günah değil mi?" diye üstelemesi sonrasında "Sizin için mi parti kurduk biz? Niye yazık günah olsun?" dedi. Soru üzerine sinirlendiği görülen Akşener'in "DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfür ediyorsunuz, hadi be!" diye vatandaşa gösterdiği tepki dikkat çekti.