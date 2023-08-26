Akşener'den seçimin kaybedilmesiyle ilgili çok konuşulacak çıkış: Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim

Partisinin yeni yol haritasını paylaşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, "Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim, Türk milletinden özür diliyorum" dedi. İmamoğlu ve Yavaş'a da yüklenen Akşener, "Ben bu iki arkadaşımızın milletimizin çağrısına kulak vereceğini düşündüm. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için hepinizden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyük Taarruz'un başlangıç noktası Afyonkarahisar'da partisinin düzenlediği programa katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim dönemine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hem Millet İttifakı'nı hem de adaylık çağrısına yanıt vermeyen Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Akşener, "Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim, Türk milletinden özür diliyorum" dedi.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"2023 seçimlerine girerken, sayın Erdoğan karşısında kazanacak 2 isim çıkardık. 20 sene sonra ilk kez sayın Erdoğan'a karşı belirli bir şeklide üstün olan 2 adayımız oldu. Bu iki arkadaşımızın rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. Yaptığımız ziyaretlerde milletimizin açıkça söyledikleri de bunda etkili oldu. Samimiyetimden şüphe duyulmasın diye kendi adaylığımdan feragat ettim.

"ONLARIN YOLUNU KAPATANLARA ENGEL OLAMADIM"

Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu yüzden yüce Türk milletinden ve sizlerin özür diliyorum. Ben bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden geleni yaptım. Ama onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Önleri kesilmek istendiğinde yanlarında durdum, her türlü hakareti göğüsledim. Ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım.

"MİLLETİN ÇAĞRISINA KULAK VERECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜM"

Ben bu iki arkadaşımızın milletimizin çağrısına kulak vereceğini düşündüm. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için hepinizden özür diliyorum. Allah şahidim ki en yaptıysam seçimi kazabilmek için yaptım. Ne yaptıysam bugün hepsinin arkasındayım. Keşke herkes bizler kadar fedakar olabilseydi ama maalesef olamadılar.

"MİLLETİMİZ İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPACAĞIZ"

Biz gerektiği yerde yine milletimiz kazansın diye her türlü fedakarlığı yapacağız. Ama bu fedakarlıktan sadece milletimizin faydalanacağından emin olacağız. Milletimizin kazancını öne koyacağız. Milletimizin bu fedakarlıklarının boşa düşmesini engelleyeceğiz. Çıkaracağımız en büyük ders budur. Milletimizin fedakarlığından rant devşirmeye kalkanlara geçit vermeyeceğiz. Birilerinin ihtiasları için harcayacak vaktimiz yok."