Akşener'den dikkat çeken çıkış: Beni o masaya jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu

Seçim çalışmaları kapsamında Sinop'ta şiddetli yağış altında vatandaşlara hitap eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, 6'lı Masa'dan kalktığı sürece ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Akşener, "Beni o masaya, jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için 6'lı Masa'dan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, siyaset sahnesinde hareketli günler yaşanmasına neden olmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veya ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını isteyen Akşener, bu iki ismin kendisini ziyaret etmesi ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olmaları sonrasında ikna olmuştu.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NUN SİSTEMDE OLMASINI İSTEMİŞTİM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Sinop İskele Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Masaya tekrar geri dönmesiyle ilgili konuşan Akşener, "Biliyorsunuz. Ben Sayın Mansur Yavaş ile Sayın İmamoğlu'nun mutlaka bu sistemin içinde olmasını istemiştim. Masada öyle bir problem oldu. Sonra Mansur Bey ile Ekrem İmamoğlu, her ikisi de geldiler. Ve şahsıma dair bir talebim olmadığı ortaya çıkınca, her ikisini etkili, yetkili birer Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirdik, el birliği ile imzaladık." dedi.

"JET HIZIYLA İKNA EDEN YAVAŞ OLDU"

Akşener, kendisini masaya dönmeye ikna eden ismi de açıklayarak, "Şimdi bir televizyona gittim. Dedi ki, ilgili arkadaşımız, 'Siz o masaya nasıl oturdunuz? Diyorlar ki dış güçler oturttu.' Ben de dedim ki, 'Beni o masaya, jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu. Kendisi, Beypazarı doğumlu bir Ankaralıdır" ifadelerini kullandı.