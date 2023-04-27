Akşener'den Binali Yıldırım'a: Yahu alt tarafı seçime gidiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın "Bu seçim işgalcilerle istiklal harbi verenler arasında yapılan arasında bir seçim" sözlerine tepki göstererek, "Milletin birliğinden yana olan herkes bu ülkenin birinci sınıf, has evladıdır.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın "Bu seçim işgalcilerle istiklal harbi verenler arasında yapılan arasında bir seçim" sözlerine tepki göstererek, "Milletin birliğinden yana olan herkes bu ülkenin birinci sınıf, has evladıdır. Yahu alt tarafı seçime gidiyoruz" dedi.

Erzurum'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda partililerle buluştu. Milletvekili adaylarının tanıtımının ardından yağmur altında 'Başbakan Meral' sloganları eşliğinde konuşan Akşener, "Ben Allah'ın izniyle başbakan olacağım ama bedavadan değil. Oylarınızla olacağım. Bir şey daha olacağız, Erzurum'da uzun bir aradan sonra bir de bakan çıkacak" diye konuştu.

Akşener, yağmur sebebiyle kent merkezindeki esnaf gezisini iptal ederek, Erzurum'dan ayrıldı.