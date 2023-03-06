Akşener, 5'li Masa toplantısına katılacak mı? İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yanıtladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılması sonrasında sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği iki isim; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde 20 dakika süren kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Akşener'in toplantıya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp masaya sert suçlamalarda bulunmasının ardından Ankara'daki hareketlilik sürüyor.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ: AKŞENER'İN TOPLANTIYA KATILMASINI BEKLİYORUZ

Akşener'in aday olarak gösterdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'ne sürpriz bir ziyarette bulundu. Akşener'i ikna için gerçekleştirilen ziyaret 20 dakika sürerken, görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Akşener'in toplantıya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz" dedi.

"MÜZAKERE SÜRECİ YÜRÜTÜLDÜ VE BU NOKTAYA GELİNDİ"

Zorlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "2 Mart'taki toplantının ardından Sayın Genel Başkanımız, daha önce mutabık kaldığımız uzlaşma, istişare ve halkın tercihi konularındaki ilkesel çerçeveyle bir müzakere sürecini yürütmüş ve bu noktaya gelinmiştir. Şimdi milletin sesi, milletin iradesi olma sorumluluğunu en başından bu yana duyan ve hareket eden Genel Başkanımız, milletimizin yine sesi doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı, milletimizi bu heyecana yeniden sevk edilecek yeni bir öneriyi, millet ittifakına önerisini oluşturmuştur.

"MÜZAKERE SÜRECİ BU ŞEKLİYLE DEVAM EDECEKTİR"

Belediye Başkanlarımız Genel Başkanlarımızı ziyaret etti. Bu ziyaretleri sırasında her iki belediye başkanımıza seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekliyle devam edecektir. Toplantıya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz. Yeniden bilgilendireceğiz."