DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 2026-YKS'de bir sorunun iptal edilmesine ve bir sorunun da yanıtının değiştirilmesine ilişkin, "Buradan sormak isterim, koca koca profesörlerin başında olduğu bir kurum yanlış soru sorabilir mi? Yanlış cevap seçeneği sunabilir mi?" dedi.

Önder Aksakal, Meclis'teki basın toplantısında, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi sürecinde Türkiye'nin, milli politikalar konusunda "tavizkar bir yaklaşım içerisinde olmayacağına inandıklarını" belirtti.

ABD başta olmak üzere küresel emperyalizmin bölge üzerindeki hedef ve niyetlerinin canlılığını koruduğunu anlatan Aksakal, "Bölgemizde ve ülkemizde 40 yıldır başımıza musallat ettikleri terör örgütü PKK ile ilişkilerini de asla ve kata kesmiş değillerdir. Siz bakmayın ABD'nin PKK'yı terör örgütü listesine aldığına. Onlar bu örgüte değişik isimler vererek kendilerince meşrulaştırma gayreti içine girdiler ama kadim Türk devletinin bu numaralara karnı toktur." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmadığını ve asla bırakmayacağını, bunu örgütün de beyan ettiğini belirten Aksakal, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin yüce Meclis'i yapacağı kanunu önce terör örgütüne gönderecekmiş, onlar da İmralı'daki bebek katiliyle bunu istişare edecekler, onların 'olur' vermeleri sonrasında tekrar Genel Kurul'a gelecekmiş, buradaki milletvekilleri de saf ya, hepsi el kaldıracak, kabul edecekmiş. Tek kelimeyle 'pes' diyoruz. Terör örgütünün Meclis'teki uzantıları da her fırsatta bunu gündemde tutmaya devam ediyor. Onlar bu tekerlemelerine devam edebilir."

Terör örgütü mensuplarının teslim olmaları için her türlü yasal düzenlemenin mevcut hukuk sisteminde yer aldığını dile getiren Aksakal, "ilave bir yasaya gerek bulunmadığını" savundu.

Ösym'nin 2026-YKS'de AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler testindeki bir sorunun iptal edilmesine, Matematik testindeki bir sorunun da yanıtının değiştirilmesine karar vermesini değerlendiren Aksakal, "Buradan sormak isterim, koca koca profesörlerin başında olduğu bir kurum yanlış soru sorabilir mi ya da sorduğu soruda yanlış cevap seçeneği sunabilir mi?" dedi.

Önder Aksakal, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un görevinden affını istemesi gerektiğini söyledi.