AKPM Raportörü Piero Fassino, MHP TBMM Grubu'nu ziyaret etti

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Raportörü Piero Fassino, Kapalı Maraş bölgesi konusunda MHP TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi Raportörü Piero Fassino ve Komisyon Sekreteri Pavel Chevtchenko, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ile görüştü.

Görüşme, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.