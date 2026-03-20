Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Özgür Özel'in Gürkel'in mal varlığı üzerinde başlayan tartışması bambaşka bir boyuta taşındı.

Akın Gürlek'in " Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek ve Muhittin Böcek'ten aday olmak için para istediği iddiası var. Zaten bunu Muhittin Böcek de açıklayacak. Ama zamanı var" sözleri sonrası Özel'in Böcak'e 4 vekili gönderdiği öne sürüldü. İddiaya göre Özgür Özel, Muhittin Böcek ile görüşmek üzere CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır, Aliye Coşar ve Mustafa Erdem'i devreye soktu.

MANİSA ZİYARETİNİ DOĞRULADI

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Özgür'ün bugünkü köşe yazısına göre, milletvekillerinin Böcek'e "itirafçı olacağı" yönündeki iddiaları sorduğu ve görüşmenin bu çerçevede gerçekleştiği ifade edildi. Ayrıca milletvekillerinin aktardığına göre Böcek'in, "Genel başkanın ricası üzerine…" Manisa ziyareti yaptığı ifade edildi.

BÖCEK PARA İDDİASINI REDDETTİ

Böcek ayrıca bu ziyarette para verdiği ve itirafçı olacağı iddiasını reddettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimi gün basın toplantısında İstanbul Başsavcısı iken Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in mal varlığını açıklamıştı. Özel, "Akın Gürlek'in mal varlığını şimdiye kadar açıklaması gerektiğini, sürenin dolduğunu" söyleyerek, tapu kayıtlarını paylaştı. Özel, Gürlek'in konutlarının ve sattığı mülklerin toplam değerinin 452 milyon lira olduğunu öne sürdü. Özel, "11 konut ve 1 arsanın güncel toplam emsallerine göre ortalama değeri 325 milyon 500 bin lira. Alıp satılan 4 konutun işlem tutarı 126 milyon 500 bin lira.Yani mevcut taşınmazlarının ortalama değeri ve satılan mülklerinin toplam ortalama işlem hacmi 452 milyon lira. 1. Derece Hâkim maaşı alsa bile bu kadar serveti edinmesi için tam 190 yıl, yemeden içmeden çalışması gerekiyor. Ama marifetli Akın Bey bunları 19 yılda yapmış" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'in mal varlığı açıklamasına yanıt veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 tane taşınmazı olduğunu iddia ederek dava açacağını açıkladı. Gürlek, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in itirafçı olacağını söyledi Gürlek, "Muhittin Böcek 15 Ocak 2024'te Manisa'da benzinliğe uğruyor. Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Özgür Özel'e kendisinin aday olmak için para isteme durumu vardı. Özgür Özel bunu ve asrın yolsuzluğu davasını perdelemek istiyor. 4 tane taşınmazım var. Biri Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon TL de değeri yok. 3-4 milyon TL değeri var. Hepsi yalan. Zaten bugün dava açacağız. Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek ve Muhittin Böcek. Kendisinin Muhittin Böcek'ten aday olmak için para istediği iddiası var. Zaten bunu Muhittin Böcek de açıklayacak. Ama zamanı var." demişti.

