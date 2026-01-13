AKEL: "Hristodulidis çürük düzenin devamcısı"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ana muhalefet partisi AKEL tarafından Rum lider Nikos Hristodulidis hakkında kamuoyuna yansıyan yolsuzluk iddialarına yönelik yapılan açıklamada, "Şeffaflık söylemiyle hareket eden Nikos Hristodulidis'in en çürük düzenin devamcısı olduğu artık herkes tarafından anlaşılmaktadır. Ülkeyi ve devleti korumak yerine, onları küçük düşürmekte ve zarar vermektedir" denildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ana muhalefet partisi AKEL, Rum lider Nikos Hristodulidis hakkında kamuoyuna yansıyan yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Parti, Hristodulidis'in soruşturma sürecini bilinçli şekilde engellediğini savundu. AKEL'in açıklamasında, "Nikos Hristodulidis'in bizzat kendisi işin merkezinde olduğu için gerçek bir soruşturma yapılmasını istemediği açıkça görülmektedir. Yurttaşların aklıyla alay eden gerekçelerle ve gecikerek yapılan istifalar Hristodulidis'i kurtarmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Yolsuzluk mekanizmasının içinde yer aldı"

Açıklamada, Hristodulidis'in söz konusu yapıyı bildiği ve bu yapının bir parçası olduğu vurgulanarak, "Aksine, ortaya çıkan tablo, onun bu yolsuzluk mekanizmasını bildiğini ve içinde yer aldığını göstermektedir. Bu mekanizmanın, doğrudan kendisine ve siyasi planlarına hizmet etmek amacıyla kurulduğu anlaşılmaktadır" denildi. AKEL, kamuoyunda "meşhur" olarak anılan kuruma yapılan bağışların hala gizli tutulduğunu hatırlatarak, "Kurumun lağvedilmesi yönünde ise hiçbir adım atılmamaktadır" ifadesine yer verdi.

Politis haberi hükümetin iddialarını çürüttü

Açıklamada Lakkotripis, Haralambus ve bir 'yatırımcı' arasında gerçekleşen ortak video konferansa ilişkin olarak Politis gazetesinde bugün yayımlanan haberin hükümetin Lakkotripis'in faaliyetleriyle hiçbir ilişkisi olmadığı yönündeki iddialarını çürüttüğü belirtilerek, bu nedenle Rum Yönetiminden resmi açıklama talep edildiği aktarıldı.

"Hesap verilmesini istemiyor"

AKEL, Hristodulidis'in hesap vermekten kaçındığını savunarak, "Nikos Hristodulidis'in, bizzat kendisi sorunun merkezinde olduğu için gerçek bir soruşturma yapılmasını ve hesap verilmesini istemediği artık herkes tarafından açıkça görülmektedir" ifadelerini kullandı.

"En çürük düzenin devamcısı"

Açıklamanın sonunda Hristodulidis'e yönelik sert ifadelere yer verilerek, "Şeffaflık söylemiyle hareket eden Nikos Hristodulidis'in en çürük düzenin devamcısı olduğu artık herkes tarafından anlaşılmaktadır. Ülkeyi ve devleti korumak yerine, onları küçük düşürmekte ve zarar vermektedir" denildi. - LEFKOŞA