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Akdeniz'e yeni gençlik merkezi kazandırılıyor

Akdeniz'e yeni gençlik merkezi kazandırılıyor
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AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Havva Sibel Söylemez, Akdeniz ilçesinde yapımı devam eden Özgürlük Mahallesi Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ak Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Havva Sibel Söylemez, Akdeniz ilçesinde yapımı devam eden Özgürlük Mahallesi Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Söylemez'e inceleme programında Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Mahsum Sevimli ve ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Heyet, inşaat çalışmalarının son durumu ile merkezin tamamlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Söylemez, gençlere yönelik yatırımların Türkiye'nin geleceğine yapılan en önemli yatırımlar arasında yer aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlik ve spor alanında önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Söylemez, yatırımların artarak sürdüğünü söyledi.

Özgürlük Mahallesi'nde yapımı devam eden Gençlik Merkezi'nin gençlerin eğitim, spor, sanat ve kültürel faaliyetler alanında kendilerini geliştirebilecekleri modern bir yaşam alanı olacağını vurgulayan Söylemez, merkezin gençlerin güvenle vakit geçirebileceği önemli bir eser olarak hizmet vereceğini kaydetti.

Projeye verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür eden Söylemez, yatırımın gençlerin geleceğine yapılan değerli bir katkı olduğunu dile getirdi.

Gençlik Merkezinin tamamlanmasının ardından bölgedeki gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere daha kolay erişim sağlayacağını belirten Söylemez, merkezin Akdeniz ilçesine ve Mersin'e önemli katkılar sunacağını sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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