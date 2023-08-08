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Akbelen Köylüleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Görüştü

Politika Haberleri

Akbelen köylüleri, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile birlikte, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Köylüler; 'Biz bölgedeki köylüleriz, zeytinciyiz, çiftçileriz, üretenleriz; ama marjinal değiliz, yaşantımızı, yaşadıklarımızı görmeniz için sizi Akbelen'e davet ediyoruz' diye konuştu.

Akbelen köylüleri, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile birlikte, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Köylüler; "Biz bölgedeki köylüleriz, zeytinciyiz, çiftçileriz, üretenleriz; ama marjinal değiliz, yaşantımızı, yaşadıklarımızı görmeniz için sizi Akbelen'e davet ediyoruz" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin Akbelen'de ağaç katliamıyla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşmek üzere bugün olağanüstü toplandı.

Bir süre görüşmeleri takip eden  Akbelen köylüleri; genel görüşme açılması için yapılan oylama sırasında; TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile birlikte, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Karaca'nın verdiği bilgiye göre; Akbelen köylüleri dört yıldır yaşadıklarını anlattı. Akbelen köylüleri Numan Kurtulmuş'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrasında kendileri için kullandığı "marjinal" ifadesine olan tepkilerini aktardı.

Köylüler; "Biz bölgedeki köylüleriz, zeytinciyiz, çiftçileriz, üretenleriz; ama marjinal değiliz, yaşantımızı, yaşadıklarımızı görmeniz için sizi Akbelen'e davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Politika

Gülizar Biçer Karaca Numan Kurtulmuş Politika Haberler

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