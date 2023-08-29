Akay 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akay, mesajında, Mustafa Kemal Paşa'nın 26 Ağustos 1922'de devreye koyduğu eşsiz taarruz planının, 101 yıl önce tarihin gördüğü en büyük zaferlerden birisiyle taçlandığını belirtti.

30 Ağustos'un, egemen güçlerin prangalarından kurtularak tam bağımsızlığa kavuşulan gün olduğunu ifade eden Akay, "Mustafa Kemal, Sivas Kongresi'nde 'Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de bu seviyesizliğe düşmemiş olanların, isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Halbuki, Türk'ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir' ifadeleriyle kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğimizi yüksek sesle dile getirmiştir. 'Ya istiklal ya ölüm' şiarıyla başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de zaferle tamamlanmış, milletimizi hürriyetle buluşturmuştur. Anadolu'daki varlığımızı sonsuza dek kalıcı hale getiren destansı zaferimiz, milletimiz için tarihi bir dönüm noktası olmuş, 30 Ağustos egemen güçlerin prangalarından kurtularak tam bağımsızlığa kavuştuğumuz gün olarak tarihe nakşedilmiştir.

Hürriyetimizi sağlayan, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal ve yol arkadaşlarının yaptığı ilk iş egemenliği kayıtsız, şartsız millete devretmek olmuştur. 1919'da başlayan kurtuluş mücadelemiz 30 Ağustos'ta zaferle taçlanmış, 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet'in ilanıyla egemenlik milletimize teslim edilmiştir. Milletimizin 101 yıl önce canlarını ortaya koyarak verdiği bu kutlu bağımsızlık mücadelesi, bugünün iktidarı tarafından büyük yaralar almıştır. Bu mirasın temsilcisi olarak bizler yaraları sarmaya, Cumhuriyetimizi yeniden ayağa kaldırmaya, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle yeniden taçlandırmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla mücadelemizi sürdürecek, ülkemizin geleceğini tehlikeye atanlar karşısında dimdik durarak vatanımızı savunmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm istiklal mücadelesi kahramanlarımızı ve terörle mücadelede şehit düşen vatan evlatlarımızı rahmetle anıyor; gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - KARABÜK