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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Sudan Egemenlik Konseyi Danışmanı Eltayeb'i kabul etti

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanının Siyasi ve Dış İlişkiler Danışmanı Amgad Fareid Eltayeb'i kabul etti. Akar, Türkiye'nin Afrika ile samimi ilişkilerini vurgularken, Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi için diyalog ve diplomasinin önemine dikkat çekti. Eltayeb de batılı ülkelerin aksine Türkiye'nin kıtadaki varlığının önemli olduğunu belirterek destek talep etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanının Siyasi ve Dış İlişkiler Danışmanı Amgad Fareid Eltayeb'i kabul etti.

Eltayeb'i Meclis'teki makamında ağırlayan Akar, batılı ülkelerin aksine Türkiye'nin Afrika ile samimi ve insani ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

Sudan'ın bir an önce huzura kavuşmasını dilediğini belirten Akar, "Oradaki karışıklığın, sıkıntıların, çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi, Sudanlı kardeşlerimizin barış ve huzur içinde yaşaması için Türkiye Cumhuriyeti elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle hiçbir zaman sömürü ilişkisinin bulunmadığına işaret eden Akar, bölgedeki çatışmaların sona ermesi için diyalog ve diplomasinin önemine dikkati çekti.

Eltayeb de batılı ülkelerin Afrika'yı hiçbir zaman rahat bırakmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin kıtadaki varlığının önemine değindi.

Destekleri için Türkiye'ye teşekkür eden Eltayeb, bu desteklerin sürmesini istedi.

Kaynak: AA / İsa Toprak
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