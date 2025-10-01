AK Partili Yıldırım'dan CHP'ye tepki: Meclisi boykot etmek gayrimeşru bir tavır

Meclis Genel Kurulu yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından gerçekleştirdiği açılış toplantısıyla 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'na girdi. Haberler.com, Meclis bahçesinde Ankara gündemini yakından takip etti.

Canlı yayında Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan AK Parti İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Adem Yıldırım, CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki gösterdi.

"KURDUĞUNUZU SÖYLEDİĞİNİZ MECLİSE GELMİYORSUNUZ"

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir karar almış olması, boykot etmesi, meclisi boykot etmesi, gelmemesi asla kabul edilebilir bir durum değil. Partiler eylemler yapar, protestolar yapar, boykotlar yapar. Kendi bildiği doğruyu millet, vatandaş görsün diye her türlü meşru yola başvurabilir. Ama meclise gelmemek, meclisi boykot etmek meşru bir olay değildir. Gayrimeşru bir tavırdır. Siz bir taraftan cumhuriyeti kuran partiyiz diyeceksiniz, bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran parti biziz diyeceksiniz. Yüzyıl aradan sonra, kurduğunuzu söylediğiniz meclise protesto edip gelmeyeceksiniz.

"BUNU VATANDAŞA NASIL İZAH EDECEKSİNİZ?"

Yani bunu nasıl izah edeceğiz? Vatandaşa nasıl izah edeceksiniz? Tabii ki muhalefet edebilirsiniz. Bugün Cumhurbaşkanı'na da muhalefet edebilirsiniz. Kaldı ki Cumhurbaşkanı hükümet sistemindeyiz. Tabii ki Cumhurbaşkanı'na muhalefet edeceksiniz. Onu eleştireceksiniz, icraattan eleştireceksiniz. Yapıyorsunuz da zaten. Meclise gelmemenin anlamı nedir? Cumhurbaşkanımız ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiyor ki.

Hükümet sistemine geçeli kaç yıl oldu? 2018'i sayarsak... 8. döneme giriyoruz. Şimdiye kadar neredeydiniz? Protesto edecekseniz ta 2018'den itibaren protesto etmemiz lazım. Hatta ondan önce protesto etmeniz gerekirdi."