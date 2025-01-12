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AK Partili yeni başkandan Erdoğan'a 'peygamber' benzetmesi

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı seçilen Ömer İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Nuh Peygamber' benzetmesi yaptı. İleri, kongrede yaptığı konuşmada, "Umutluyuz. Gençlerimizi, kardeşlerimizi gördükçe inşallah hiçbir şüphemiz olmayacak hele geminin kaptanı Nuh ise, hiçbir endişeye kapılmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'NUH PEYGAMBER' BENZETMESİ

Mevcut İl Başkanı Raşit Ocak'ın aday gösterilmediği kongrede, Sur ilçesindeki Nebi Camii İmamı Ömer İleri tek aday gösterildi. Yeni başkan seçilen İleri, kongrede yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nuh Peygamber benzetmesinde bulundu.

AK Partili yeni başkandan Erdoğan'a 'Nuh Peygamber' benzetmesi

"GEMİNİN KAPTANI NUH İSE HİÇBİR ENDİŞEYE KAPILMAYACAĞIZ"

İleri, şu ifadeleri kullandı: "Şehrimize teşrif eden ümmetin umudu, mazlumların hamisi, özgür dünyanın güçlü sesi, Cumhurbaşkanımız, liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan'a hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Kongremizde bizi yalnız bırakmayan genel başkan yardımcılarımıza, MYK üyelerimize, bakanlarımıza, hoş geldiniz diyorum. Hep beraber o bayrakları yukarıya taşıyacağız. Umutluyuz. Gençlerimizi, kardeşlerimizi gördükçe inşallah hiçbir şüphemiz olmayacak hele geminin kaptanı Nuh ise, hiçbir endişeye kapılmayacağız. Hep beraber bildiğimiz doğru yolda kararlı adımlarımızla yürüyeceğiz."

AK Partili yeni başkandan Erdoğan'a 'peygamber' benzetmesi
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıÜmit TV:

deyyusa bak hele

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Haber YorumlarıHalil İ D:

Bu nedir ya. Millet için gelmediniz mi oralara. Sizin olayiniz başka zaten

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Haber YorumlarıVEFA:

Bunların cibiliyeti budur. İnançları sabun köpüğü olduğundan, kendilerine yaşayan bir ilah elçisi yaratmadan hayata tutunamazlar!! Bunların hepsi böyle yobaz, bağnaz, gerici, ilkeler. Sağlığınız için uzak durun bunlardan !!

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

iyice şaşırdı şarlatanlar. bu iblisler birde halkı yönetiyor işte

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Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

O...h .aaa.

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Haber YorumlarıAhmet Karadağ:

ağızdan çıktımmı tutamazsın artık övgü yapayım derken sapıklığa ve dinden çıkarsınız peygamberler net garanti günahsız ve cennetliktir dikkatli olalım ve tövbe estağfurullah yapalım

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Haber YorumlarıVEFA:

İki yüzlü, riyakar, Ampul kafalı makarnacılar, bunu birisi başka bir siyasetçi için dese hoplardınız!! Hadi hoplasanıza, yok ama siz de aynen böyle düşünüyorsunuz zaten!!

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

En üst seviye rütbe atladı.. Tayyibi güzel tatmin etmiştir. :DDD

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

emekli ve asgarili oyları chp ye gidecek haberiniz ola. sonra çooookkk ağlar akp

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Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Yok yok o beklenen Mesih :)

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