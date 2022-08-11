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AK Partili Yavuz'dan Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleri ile ilgili sözlerine tepki Açıklaması

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AK Partili Yavuz'dan Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleri ile ilgili sözlerine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleri ile ilgili sözlerine ilişkin, "Bile bile suç işlediğini anlayınca önce suspus oldular.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleri ile ilgili sözlerine ilişkin, "Bile bile suç işlediğini anlayınca önce suspus oldular. Şimdi de suç olan o çıkışı tevil etmenin derdine düştüler." ifadelerini kullandı.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, seçmen listelerine ilişkin, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde de yok. Her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz." dediğini hatırlattı.

"4 ihtimal var, ya habersizler ya bilgisizler ya kendilerinde değiller ya da bile bile suç ikrarında bulunuyorlar." değerlendirmesini yapan Yavuz, şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 'YSK'da olmayan bilgiler bizde var' demişti. Bile bile suç işlediğini anlayınca önce suspus oldular. Şimdi de suç olan o çıkışı tevil etmenin derdine düştüler. 'Suç işlemiş olmayalım, bilgisizliğimiz de anlaşılmasın' diye bugün bakın neler yapacaklar. Göreceksiniz iki şey diyecekler, 'Bilgileri YSK'dan aldık lakin o listelerde birkaç eksik bilgiye rastladık.', 'Listeleri YSK'dan aldık ancak verileri işledik.' Tamam da Sayın Genel Başkanınız öyle mi dedi. Milletimiz bunu yutmaz. Hiçbir tevil de sizi kurtarmaz. Çuvalladınız."

AA / Barış Gündoğan - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ali İhsan Yavuz AK Parti Politika Haberler

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