AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında CHP'yi hedef alarak "Millet dizi izlemeyi bıraktı, çay çekirdek ile CHP skandallarını izliyor" dedi. Bu sözlerin ardından AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izlediği anları paylaştı.
