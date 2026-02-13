Haberler

AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında CHP'yi hedef alarak "Millet dizi izlemeyi bıraktı, çay çekirdek ile CHP skandallarını izliyor" dedi. Bu sözlerin ardından AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izlediği anları paylaştı.

Partisinin grup toplantısında ana muhalefete sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet dizi izlemeyi bıraktı, çay çekirdek ile CHP skandallarını izliyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izlediği anları paylaştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
