AK Partili Usta, CHP'li Başarır'ı 'Mehmet Akif Ersoy' üzerinden vurdu

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy olayı gündemdeki yerini korurken konu Meclis gündemine de taşındı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis'te CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, "Cumhurbaşkanı'nın uçağına binen, sonra da inen, kokain çeken gazeteciler bizim tarihimizde hiç olmadı" sözlerine sert tepki gösterdi.

"O KİŞİNİN PROGRAMINA SİZİN GENEL BAŞKANINIZ DA ÇIKMIŞ"

Usta, "Yasa dışı madde kullanan kimse yakalanmış ve şu anda tutuklu da yargılanıyor. Farkındaysanız tutuklanmış ve yargılanmış. O kişinin programına da sizin genel başkanınız da çıkmış. Bugün genel kurulun gündemi mahkemede yargılanan kişilerle ilgili burada tartışmak değil. Biz mahkemelerimize güveniyoruz. Sayın Mahir bizim grubumuza böyle iddiada asla ve kata bulunamaz. Dön kendine bak" diye konuştu.

"CHP BİR KONUYU ELEŞTİRİYORSA ÇOKTAN KENDİ SİCİLİNE YAZILMIŞTIR"

Daha sonra bu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Usta, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP bir konuyu hararetle eleştiriyorsa, bilin ki o mesele çoktan kendi siciline yazılmıştır. Çünkü bu parti için eleştiri, ilke meselesi değil; suç ortaklığını gizleme refleksidir. Kürsülerden, hakkında yargı süreci devam eden bir şahsı partimizle ilişkilendirmeye çalışan CHP'ye açık bir sorumuz var: Aynı şahısla kendi genel başkanlarının birlikte yaptığı programlar için kamuoyuna tarihleri ile ilgili hangi açıklamayı yapacaklar?

CHP'nin zihniyeti tam olarak budur: Önce kendisi yapar, sonra başkasını suçlar. Sonra da gerçeği örtmek için manipülasyonlara, çarpıtmalara ve gürültü siyasetine sarılır."