Haberler

AK Partili Usta, CHP'li Başarır'ı "Mehmet Akif Ersoy" üzerinden vurdu

AK Partili Usta, CHP'li Başarır'ı 'Mehmet Akif Ersoy' üzerinden vurdu Haber Videosunu İzle
AK Partili Usta, CHP'li Başarır'ı 'Mehmet Akif Ersoy' üzerinden vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu soruşturmasından tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy olayı Meclis'e taşındı. AK Partili Leyla Şahin Usta, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın "Kokain çeken gazeteciler bizim tarihimizde hiç olmadı" sözlerine sert tepki göstererek, "Yasa dışı madde kullanan kimse yakalanmış ve tutuklu yargılanıyor. O kişinin programına sizin genel başkanınız da çıkmış. Dön kendine bak" dedi.

  • AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.
  • Leyla Şahin Usta, CHP Genel Başkanı'nın Mehmet Akif Ersoy'un programına çıktığını belirtti.
  • Leyla Şahin Usta, CHP'nin eleştirilerinin suç ortaklığını gizleme refleksi olduğunu ve partinin önce kendisinin yaptığını sonra başkasını suçladığını ifade etti.

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy olayı gündemdeki yerini korurken konu Meclis gündemine de taşındı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis'te CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, "Cumhurbaşkanı'nın uçağına binen, sonra da inen, kokain çeken gazeteciler bizim tarihimizde hiç olmadı" sözlerine sert tepki gösterdi.

AK Partili Usta, CHP'li Başarır'ı 'Mehmet Akif Ersoy' üzerinden vurdu

"O KİŞİNİN PROGRAMINA SİZİN GENEL BAŞKANINIZ DA ÇIKMIŞ"

Usta, "Yasa dışı madde kullanan kimse yakalanmış ve şu anda tutuklu da yargılanıyor. Farkındaysanız tutuklanmış ve yargılanmış. O kişinin programına da sizin genel başkanınız da çıkmış. Bugün genel kurulun gündemi mahkemede yargılanan kişilerle ilgili burada tartışmak değil. Biz mahkemelerimize güveniyoruz. Sayın Mahir bizim grubumuza böyle iddiada asla ve kata bulunamaz. Dön kendine bak" diye konuştu.

AK Partili Usta, CHP'li Başarır'ı 'Mehmet Akif Ersoy' üzerinden vurdu

"CHP BİR KONUYU ELEŞTİRİYORSA ÇOKTAN KENDİ SİCİLİNE YAZILMIŞTIR"

Daha sonra bu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Usta, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP bir konuyu hararetle eleştiriyorsa, bilin ki o mesele çoktan kendi siciline yazılmıştır. Çünkü bu parti için eleştiri, ilke meselesi değil; suç ortaklığını gizleme refleksidir. Kürsülerden, hakkında yargı süreci devam eden bir şahsı partimizle ilişkilendirmeye çalışan CHP'ye açık bir sorumuz var: Aynı şahısla kendi genel başkanlarının birlikte yaptığı programlar için kamuoyuna tarihleri ile ilgili hangi açıklamayı yapacaklar?

CHP'nin zihniyeti tam olarak budur: Önce kendisi yapar, sonra başkasını suçlar. Sonra da gerçeği örtmek için manipülasyonlara, çarpıtmalara ve gürültü siyasetine sarılır."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Ortalığı yakıp yıkan çiftçiler Avrupalı liderlere geri adım attırdı

Avrupa'da hayatı durduran çiftçiler şimdilik istediklerini aldı
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
title