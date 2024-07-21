AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil

Sokak köpeklerinin uyutulmasını da içeren sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin ilk 3maddesi perşembe günü TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilmiş ve görüşmelerin yarın devam etmesine karar verilmişti.

Türkiye'de günlerdir büyük tartışmalara neden olan yasa teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, taslağa ilişkin çalışmaların bir süre daha devam etmesini önerdi.

"BANA KIZACAKLAR AMA SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"

"Sahiplendirelim, sahiplendiremediklerimi itlaf edelim. Bu doğru bir şey değil" diyen Türkeş, Sözcü TV canlı yayınında "Bana kızacaklar ama bunu da söylemek zorundayım. Büyükşehirlerde bir tek pankartı eline alıp sokağa çıkmakla çözülecek bir mesele değil.

"BAŞKA FORMÜLLERİN BULUNMASI LAZIM"

Sesiniz çıksın ama bunu iktidarı hırpalamak adına yapıyor görüntüsünü verdiğinizde konu özünden ayrılıyor. Anadolu'nun her yerinde 100 binlerce başıboş köpeğimiz var. Bunlar kendileri çoğalıyor. Bunlar denetlenemediği içinin büyük rakamlara ulaşıyorlar. Bunların kısa vadede de uzun vadede de sahiplendirmek mümkün değil. Buna başka formüllerin bulunması lazım" ifadelerini kullandı.