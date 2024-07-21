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AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil

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Türkiye günlerdir köpeklerin uyutulmasını da içeren sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini tartışırken, AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Taslağın üzerinde bir süre daha çalışılması gerektiğine vurgu yapan Türkeş "Sahiplendirelim, sahiplendiremediklerimi itlaf edelim. Bu doğru bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Sokak köpeklerinin uyutulmasını da içeren sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin ilk 3maddesi perşembe günü TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilmiş ve görüşmelerin yarın devam etmesine karar verilmişti.

Türkiye'de günlerdir büyük tartışmalara neden olan yasa teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, taslağa ilişkin çalışmaların bir süre daha devam etmesini önerdi.

"BANA KIZACAKLAR AMA SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"

"Sahiplendirelim, sahiplendiremediklerimi itlaf edelim. Bu doğru bir şey değil" diyen Türkeş, Sözcü TV canlı yayınında "Bana kızacaklar ama bunu da söylemek zorundayım. Büyükşehirlerde bir tek pankartı eline alıp sokağa çıkmakla çözülecek bir mesele değil.

"BAŞKA FORMÜLLERİN BULUNMASI LAZIM"

Sesiniz çıksın ama bunu iktidarı hırpalamak adına yapıyor görüntüsünü verdiğinizde konu özünden ayrılıyor. Anadolu'nun her yerinde 100 binlerce başıboş köpeğimiz var. Bunlar kendileri çoğalıyor. Bunlar denetlenemediği içinin büyük rakamlara ulaşıyorlar. Bunların kısa vadede de uzun vadede de sahiplendirmek mümkün değil. Buna başka formüllerin bulunması lazım" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Tuğrul Türkeş AK Parti Türkiye Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Mert D:

Ne yapalım salıp dışarı milleti mi yesin

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VEFA:

Seni yese bile yeter. Bir vicdan marazlı olan eksilmiş olur!...

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Murat Celik:

gerçekten çok güzel bir tespit Sayın Türkeş

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heraklett eko:

Karşı çıkıyorsan başka bir görüş sunman lazım ,ben buna karşıyım demek problemi çözmüyor. Karşı çıkmak için karşı çıkmanın bir anlamı yok sadece laf kalabalığı.

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umut mergen:

TÜRKEŞI CHP KADROLARINA BEKLIYORUZ BABA OCAGINA

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Ahmed Yazanoğlu:

DEVLETİM NE GEREKİYORSA YAPSIN İLK ÖNCE İNSAN CANI ÖNEMLİ İNSANLARA. HER ZARAR VEREN HAYVAN DA OLSA SUÇ İŞLEMİŞ SAYILIR GEREKEN NEYSE YAPILSIN

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VEFA:

Hayvan aç ve susuz bırakılmadıkça kimseye ilişmez. Hayvan suç mu işler hiç, üstün bir aklı, iradesi mi var ki. Bu nasıl bir mantık!

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VEFA:

Bu kez sizi takdir ettim. Tam Başbuğ'un evlatlığına yakışan bir duruş ortaya koydunuz. Sokak hayvanları asla öldürülemez!..

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MAHMUT ÖZTÜRK:

Kaç yıldır bir düzenleme bekleniyor.Makul.bir çözüm bulunmusken amasız fakatsız sokak köpekleri gündemden çıkarılmalı artık.Sokak köpeklerini savunanlar alsınlar evlerinde baksınlar.Sokaklar insan yaşam alanlaridir.

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