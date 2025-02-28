ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

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AK Partili Şamil Tayyar'dan "Öcalan" sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?

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Teröristbaşı Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma çağrısının ardından eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tayyar "Süreç, Suriye'de PKK'ya 'devlet hediyesi' üretmemelidir. Bu çağrının ek protokolü söz konusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi, kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.

Pkk elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yaptığı "silah bırakma" çağrısına son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken eski AK Partili vekil Şamil Tayyar'dan da yorum geldi.

"UMUT HAKKI GİBİ DÜZENLEMELER GÜNDEME GELİR Mİ?"

    Öcalan'ın çağrısı için "Süreç, Suriye'de Pkk'ya 'devlet hediyesi' üretmemelidir" diyen Tayyar dikkat çeken bir soru da yönelterek "Bu çağrının ek protokolü söz konusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi?" ifadelerini kullandı.

    "ÇAĞRININ MUHATABI TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

    AK Partili Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde; "Terörist elebaşından gelen mesajın özeti: 'Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kendini feshetsin' Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala'nın ifade ettiği gibi, çağrının muhatabı terör örgütüdür, sonucu görmek gerekir.

    Silah bırakma ve PKK'nın kendini feshetme talebinin, metinde görünür bir şarta bağlanmaması, kuşkusuz önemli. Burada önemli olan birincil unsur, bu çağrının nasıl sonuç üreteceğidir. Hiç bir şarta bağlı kalmaksızın PKK kendini fesheder ve silahları bırakırsa, tarihi bir kırılma yaşanır, tüm ezberler bozulur, siyasi paradigmalar değişir. Hep birlikte Türkiye kazanır. Ancak mesele, sadece Kandil'in tasfiyesiyle sınırlı değil.

    "KANDİL'İN DAĞITILMASI TEK BAŞINA BEKLENTİLERİ KARŞILAMAZ"

    Zira, bitme aşamasına gelmiş, raf ömrü dolmuş ve eylem potansiyeli sıfıra yaklaşmış Kandil'in dağıtılması, tek başına beklentileri karşılamaz. Suriye'nin kuzeydoğusundaki yeni karargahında PKK/YPG varlığının akıbeti, sürecin en kritik evresidir. Süreç, Suriye'de PKK'ya 'devlet hediyesi' üretmemelidir.

    Diğer taraftan, bu çağrının ek protokolü söz konusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi, kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda var. Dileğimiz, Türkiye'ye yeni maliyetler üretmeden ve şartlara tabi kılmadan terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshidir."

    AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Öcalan' sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?

    AK Partili Şamil Tayyar'dan
    Erdem Aksoy
    Erdem Aksoy
    Haberler.com - Politika
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    Yorumlar (5)

    Haber YorumlarıErkan Can :

    dayıcım senin partin bu tarz şeyleri el altından ayarlar,dillendirenleri de vatan haini ilan eder haberin olsun.

    Yorum Beğen36
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    Haber Yorumlarımardinli yiğit:

    bu seyyar teyyar da her şeye karışmaya başladı, yahu sen eski bir vekilsin, resmi hiçbir sıfatın yok.. emekli bir vatandaşsın yani.. konuşmak sana mı kaldı !!

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    Haber YorumlarıAlkurt:

    Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır...Turkiye Devleti bir Cumhuriyettir., Türk vatandaşlığı Madde 66 – Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür...herkes bilsin. Kapit

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    Haber Yorumlarısade vatandaş:

    koskoca meclis,ucuza etli sütlü kebap,tatlıların olduğu meclis lokantası yüzlerce bol kepçe maaşlı kıyak emeklilikli danışmanlı şöförlü sekreterli olduğu yerdeki ayrıcalıklı milletvekilleri acaba ne iş yapar koskoca devleti bir kişi yönetemez ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk keşke yunan galip gelseydi diyen yunanlıların dedelerine karşı büyük taarruza başlamak için bile kendi kurduğu cumhuriyetin meclisindeki milletvekilerinden izin,yetki emir almıştır nereden nereye neredeeen nereye

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    Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

    her şeye maydanoz

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