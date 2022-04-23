Ak Partili Şamil Tayyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var

Elektrik zamlarını protesto için faturasını ödemeyen ve elektriği 2,5 ay sonra kesilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük bir toplumsal sarsıntının ortasındayız. Fırtınanın tam gözündeyiz" diyerek eşiyle birlikte bir hafta karanlıkta kalacaklarını açıklamıştı.

İKİ FOTOĞRAFI YAN YANA KOYDU

Ak Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, Kılıçdaroğlu'nun karanlıktaki bir fotoğrafını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle buluştuğu iftar programındaki masa tenisi maçından bir görüntüyü yan yana koyarak paylaşımda bulundu.

"SOLDAKİNDE KARANLIK, SAĞDAKİNDE AYDINLIK VAR"

Paylaşımında Tayyar, "Siyaset; umuda yolculuktur, hayal kurmaktır geleceğe dair. 1980 öncesi ritüelinden gelecek inşa edilmez, sadece kendi elinizle karanlığa mahkum olursunuz. Anılarda dolaşarak değil gençler gibi geleceğe koşarak yol alırsınız. Soldakinde karanlık sağdakinde aydınlık vardır." dedi.