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AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?

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AK Partili Eski Milletvekili Şamil Tayyar, geçtiğimiz hafta sonu İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşen DEM Partili heyetin bugün Ankara'da yaptığı kritik görüşmeleri, heyette yer alan Ahmet Türk üzerinden değerlendirdi.

AK Partili Şamil Tayyar, terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle görevine son verilen Ahmet Türk'ün terör sorununun çözümü için akil kişi, trafiğin kilit ismi olduğuna işaret ederek, "Bu işte bir tuhaflık yok mu? Devletin muteber saydığı akil kişi ise niye kayyım atadık? Kayyım atamayı gerektiren terör iltisakı varsa nasıl akil kişi oldu?" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA KRİTİK GÖRÜŞMELER

Ankara'da, terör örgütü PKK ile girilen yeni sürece ilişkin bugün Ankara'da kritik gelişmeler oldu. PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşen DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan heyet MHP Lideri Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?

"BU İŞTE BİR TUHAFLIK YOK MU?"

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, bugün Ankara'da kamuoyunun da yakından takip ettiği bu görüşmeleri sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla değerlendirdi. Şamil Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

DEM'li Mardin Belediyesine kayyım atadık. Terör iltisaki nedeniyle Ahmet Türk'ün başkanlık görevine son verdik. Aynı Türk, terör sorunun çözümü için akil kişi, trafiğin kilit ismi oldu. Devletin zirvesinde dolaşıyor, tüm kapılar açılıyor. Bu işte bir tuhaflık yok mu? Devletin muteber saydığı akil kişi ise niye kayyım atadık? Kayyım atamayı gerektiren terör iltisakı varsa nasıl akil kişi oldu? İlkesel değil konjonktürel davranıldığında uzun vadede kimsenin kazandığını görmedik, bundan sonra da görmeyiz. Hatırlatalım.

AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

Dem Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la hafta sonu yapılan görüşmenin ardından bugün iki önemli temas gerçekleştirdi. Heyet ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası heyet adına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin iyi geçtiğini söyledi. Dem Parti'nin ikinci durağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldu. Meclis'te gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşme öncesi Bahçeli'nin DEM Parti heyetini kapıda karşılaması dikkat çekti. Bahçeli, görüşme bittikten sonra da DEM Parti heyetini kapıdan uğurladı. Zirvenin içeriğiyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?

İMRALI GÖRÜŞMESİNE GİDEN SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Nihayet birinin aklı başına geldi . Elinde bulundurduğu belediyeye terörle ilişikli diye kayyım atanan kişiye akil insan statüsü veriliyor ! Nasıl bir hükümet bu ? Nasıl bir yönetim şekli ? Nasıl bir varlıksınız anlamak mümkün değil !

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Haber YorumlarıÇetin Kılıç:

Ahmet kaya ne diyordu; Nerden baksan tutarsızlık, Nerden baksan ahmakça…

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Haber YorumlarıH G:

Kendileri de ne yaptıklarını bilmiyorlar ki. Dün teröristdi. Bugün temsilci oldu. Yarın halk önderi derler. Yeterki gündem değişsin. Memlekette dış politika suriye, iç politika terör örgütü. Günlük yaşam, halk vs. hiç bir şey yok...

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Haber YorumlarıAristo:

Sen bu satranç oyunundan anlamazsın, en iyisi ne dediğini duymamış olalım Samil bey

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Haber YorumlarıBurhan:

Şanlı Tay yar a(ğa) seni sevmesem de bu sözünde haklısın.

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Haber YorumlarıEmre Erdogan:

Sizi de silerler yakında.. Askerde komutan bana ezberletmişti. “Her doğru her yerde söylenmez”

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

adam haklı

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