AK Partili Özlem Zengin'den CHP'ye etki ajanlığı ziyareti

Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen ve gelen tepkiler üzerine Noterlik Kanunu Teklifi'nden çıkarılan 16. madde için AK Parti çalışmalarına devam ediyor.

CHP'Yİ ZİYARET EDECEK

Muhalefetin itirazları sonucu Noterlik Kanun Teklifi'nden çıkarılan 'etki ajanlığı' maddesinin AKP ve CHP arasında yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Bu kapsamda AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, saat 17.00'de CHP Grup Başkan vekilleriyle bir araya gelecek. Görüşmede 'etki ajanlığı' düzenlemesi de ele alınacak.

TEKLİF NEYİ İÇERİYOR?

Yasa teklifi, TCK'daki "casususluk" suçunu düzenleyen 339'uncu maddeye "devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" başlığı altında yeni bir suç ihdası ekliyor.

Teklif, "casusluk suçu" kapsamı dışında olmak kaydıyla, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası" verilmesini öngörüyor.