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AK Partili Özalan, Saraçhane protestocularına ateş püskürdü: Kininizde boğulun

AK Partili Özalan, Saraçhane protestocularına ateş püskürdü: Kininizde boğulun
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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Saraçhane'deki protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine küfredenlere zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi. Özalan, "Bu akşam Saraçhane'de bir avuç rezil, ahlaksız, cahil, utanmaz, umutsuzca havladı. Bu soysuzlardan ne ülkeye ne de insanlığa fayda gelir. Kininizde boğulun." dedi.

Saraçhane'deki protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine küfredilmesine sert tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Bu akşam Saraçhane'de bir avuç rezil, ahlaksız, cahil, utanmaz, umutsuzca havladı. Bu soysuzlardan ne ülkeye ne de insanlığa fayda gelir. Kininizde boğulun." ifadelerini kullandı.

PROTESTOCULAR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MERHUM ANNESİNE KÜFRETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından protesto gösterileri iyice alevlendi. İlk günden bu yana protestoların ana adresi olan İBB yerleşkesinin bulunduğu Saraçhane'de dün bir skandala imza atıldı. Protestoculardan bazıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine küfretti.

AK PARTİLİ ÖZALAN: BU SOYSUZLARDAN NE ÜLKEYE NE DE İNSANLIĞA FAYDA GELİR

Skandal olaya bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Özalan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, protestoculara ateş püskürdü. Özalan şunları söyledi: "Bu akşam Saraçhane'de bir avuç rezil, ahlaksız, cahil, utanmaz, umutsuzca havladı! Cumhurbaşkanımıza hakaretler eden bu zavallıların yaptıkları aşağılık saldırıyı lanetliyorum. Bu soysuzlardan ne ülkeye ne de insanlığa fayda gelir. Kininizde boğulun."

AK Partili Özalan, Saraçhane protestocularına ateş püskürdü: Kininizde boğulun

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıVeli İdi:

ampulspor topçusu

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

akplilere 23 yıllık kinümiz geçmez hiç bir zamam

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Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

it sürüsü zaten bu lar

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Haber Yorumlarımutluw can:

tek bir icraati olmayan vekil bozuntusu.

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Helal olsun Alpay,bunlara gereken cevabı ancak senin gibi yigitler verir!!!

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Akp bu ülkenin milli güvenlik sorunudur.Gucunu cehaleten alan kirli odakların merkezi haline gelmiştir.Kapanmasi gerekir

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Haber Yorumlarıerdogan şimşek:

Reis içlerinden geçmiş bunların ,hala hazım zorluğu yaşıyorlar, böyle olunca işi küfür,e kadar götürüyor zavallılar

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Haber YorumlarıXYZ.:

Ak genclik kollari

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Haber YorumlarıSelman kaya:

aaaaa... böyle bir milletvekili mi vardı ya.....

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Haber Yorumlarımetheone :

İt ürür kervan yürür. Biz işimize bakalım.

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