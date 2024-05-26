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AK Parti Milletvekili Malatya'da İmar ve İhya Çalışmalarını Değerlendirdi

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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremde büyük yara alan Malatya'nın birlik ve beraberlikle ayağa kaldırılabileceğini belirterek, kentte devam eden imar ve ihya çalışmalarının ortak akıl ve istişarelerle sürdürüldüğüne vurgu yaptı. Ölmeztoprak, ayrıca Filistinli kardeşlerimiz için Müslümanların kıyamda olduğunu söyledi.

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremde büyük yara alan Malatya'nın birlik ve beraberlikle ayağa kaldırılabileceğini belirterek, kentte devam eden imar ve ihya çalışmalarının ortak akıl ve istişarelerle sürdürüldüğüne vurgu yaptı.

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, ziyaret ettiği esnaf ve STK temsilcilerine kent genelinde sürdürülen imar çalışmaları hakkında bilgi vererek, talep ve isteklerini dinledi. Güne İl Sağlık Müdürlüğü'nün değerlendirme toplantısına katılarak başlayan Milletvekili Ölmeztoprak, "6 Şubat asrın felaketi sonrası Malatya'daki sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte müşahede ettik ve var olan bu altyapının daha da güçlendirilmesi için yatırımlarımız hız kesmeden devam etti, ediyor. Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkım yaşanan Malatya'mızda 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana sağlık hizmetleri bir an olsun aksamadan devam etti. Depremlerde kısmen hasar alan bazı hastanelerimiz yapılan tadilatların ardından eskisinden daha güçlü ve estetik olarak da güzel bir görünüme kavuşturularak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Kent olarak her ne kadar güçlü bir sağlık altyapımız bulunmuş olsa da şehrimiz genelindeki sağlık yatırımlarımızın arttırılması için çalışmalarımıza hız verdik. Bölgenin sağlık merkezi durumunda olan Malatya'mızda sağlık alanındaki hizmet çıtasını daha yukarıya çıkarmak için tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

Malatya Ölmeztoprak, toplantı sonrası AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Doğan ile birlikte Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Terziler Odası, Ayakkabıcılar Esnaf Odası, Mahrukatçılar Esnaf Odası ile Geçici Ticaret Çarşısı'nı ziyaret etti. Ziyaretlerde Ölmeztoprak, kentte devam eden imar ve ihya çalışmalarının ortak akıl ve istişarelerle sürdürüldüğüne vurgu yaptı. Daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Fatih Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, bölge halkının taleplerini dinledi.

"Filistinli kardeşlerimiz için Müslümanlar kıyamda"

Malatya Gazze Gönüllüleri Derneği'nin düzenlediği etkinliğe de katılan Milletvekili Ölmeztoprak, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan soykırım, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere on binlerce insanın katledilmesine yol açmış, uluslararası hukukun en ağır ihlallerinden birini teşkil etmektedir. Gayri insani koşullar altında bulunan Filistinli kardeşlerimiz için her türlü destek, yardım, dayanışma ve dua için Müslümanlar kıyamdadır inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve himayelerinde Gazze'ye en fazla insani yardımı yapan ve yine Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze için müdahil olan ve yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'deki soykırımı tüm dünyaya haykıran, yaraları sarıp, akan kanı durdurmaya çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. 'Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın; bölünüp parçalanmayın' ayeti kerimesinde soykırım karşısındaki duruşumuz insanlığımızın, vicdanımızın ve imanımızın bir gereğidir. Kurtuluşa vesile olabilecek adımların umuduyla duaya, dirayetle destek ve gayretle inşallah" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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