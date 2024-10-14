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AK Partili meclis üyesinden kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur

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Son günlerde artan kadın cinayetleri tüm ülkede infiale neden olurken AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir skandal açıklamalara imza attı. Aydemir, "Hanımlarımızı tenzih ediyorum ama öldürenler kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım" dedi.

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri Fatih'te art arda katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in vahşice katledilmesiyle infiale neden oldu. Toplumun her kesiminden, özellikle cezasızlık algısının ortadan kalkması adına ceza infaz yasasında değişiklik yapılması çağrısı yükselirken AK Partili Latif Aydemir'in sözleri dehşete düşürdü.

SKANDAL AÇIKLAMA: ÖLDÜREN KADAR ÖLEN DE SUÇLU

İzmir Belediye Meclis toplantısında konuşan AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir, kadın cinayetleriyle ilgili söz alarak şu ifadeleri kullandı:

Takdirle izleyip uyulması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım. Bakın hanımlarımızın bir çoğunu tenzih ederek dedim. O kadar çok şu an insanlar durduk yerde kameranın olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsa direkt gözümüzü karakolda açarız

Belediye meclisinde yapılan konuşma anına ilişkin görüntülerde Aydemir'in skandal sözlerine yanında oturan üyelerin de şaşırdığı görüldü. Sosyal medyaya düşen açıklamalara çok sayıda kullanıcıdan da tepki geldi.

AK Partili meclis üyesinden kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

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Yorumlar (1)

Murat Celik:

Aynen katılıyorum

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