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AK Partili Külünk'ten suikasta uğrayan Sinan Ateş'le ilgili paylaşım: Karanlık merkezlerin kirli operasyonu

Politika Haberleri

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk sosyal medya hesabından, Ankara'da suikasta uğrayan Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili paylaşımda bulundu. Külünk cinayet hakkında, "Türkiye bir kez daha karanlık merkezlerin kirli bir operasyonu ile karşı karşıya kaldı" yorumu yaptı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da cuma namazı çıkışı sonrasında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Cenazesi dün Bursa'da toprağa verilen Ateş'le ilgili İYİ Parti ve AK Parti cephesinden taziye mesajları gelirken, Milliyetçi Hareket Partisi'nden herhangi bir mesaj paylaşılmadı.

AK PARTİLİ KÜLÜNK PAYLAŞIMDA BULUNDU

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk de sosyal medya hesabından Ateş'in vefatıyla ilgili paylaşımda bulunanlar arasında yer aldı. Külünk, "Türkiye bir kez daha karanlık merkezlerin kirli bir operasyonu ile karşı karşıya kaldı" dedi.

AK Partili Külünk'ten suikaste uğrayan Sinan Ateş'le ilgili paylaşım: Karanlık merkezlerin kirli operasyonu

"SİNAN ATEŞ'İN VEFATI HEPİMİZİ ÜZMÜŞTÜR"

Külünk, paylaşımının devamında şunları söyledi: "Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı, bu topraklara sadakatinden şüphe etmediğimiz vatansever Öğretim Üyesi Sinan Ateş'in bir suikasta kurban gidişi hepimizi üzmüştür, başımız sağ olsun."

Haberler.com - Politika

Metin Külünk Sinan Ateş AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

turan atsız:

Vefa semt ismide olmasın artık değiştirilsin Vefa kelimesi sözlüktende çıkarılsın, liderime canım feda diyenleri liderleri hatırlamıyor bile ! siyaset koca bir yalandan ibaret

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Umut Bogoçlu:

Karanlık merkezlerin kirli operasyonu derken hangi merkez ve kim? Biraz daha açık konuşsalarda bizde anlasak

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Bilal BEYHAN:

Bir hayat böylesine tersine dönmez Bir yiğit böyle harcanmaz Dağlara taşlara bağırasım geliyor İçim yanıyor içim

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