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AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı

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Sivas Kongresi 105. Yıldönümü Resmi Programı'nda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuşurken bazı vatandaşlar tepki göstererek alanı terk etti. Alanı terk ederken mikrofon uzatılan bir vatandaş, "Doğruları söylemeyelim mi? O zaman emekliler ölsün" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta resmi tören düzenlendi. Resmi törende Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, AKP Sivas Milletvekili Rukiye Toyan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler ve TBMM Başkanvekili Celal Adan konuştu.

VATANDAŞLAR ALANI TERK ETTİ

Törendeki bazı vatandaşların AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in konuşmaya başladıktan sonrası alanı terk etmeye başlamaları dikkatlerden kaçmadı.

"O ZAMAN EMEKLİLER ÖLSÜN"

O esnada mikrofon uzatılan bir vatandaş, "Anamızı bellediler 23 sene, emekliyiz biz. Mahvettiler bizi ya. Eleştirmeyelim mi kardeşim? Doğruları söylemeyelim mi? O zaman emekliler ölsün" diyerek alandan uzaklaştı.

Kaynak: ANKA / Politika

Abdullah Güler AK Parti AK Parti AK Parti Politika Güncel Yaşam Sivas

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Yorumlar (16)

Perwer:

Hükümetin yerinde olsam emeklilerin çalıştığı süre boyunca ödedikleri pirimleri toplu olarak öder ve seslerini keserim. Buna primini devletin ödediği emekliler dahil değil ki onlar hak etmedikleri bir maaş alıyorlar.

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şahabettin Ayyıldız:

Yanlış varsa bana sana dokunması şart değil

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Emre Gök:

Emeklinin asgari ücretlinin insanca yaşayacağı toplum istemiyorum artık bu imkansız en azından sürünmeyeceği bir toplum istiyorum

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Orhan Furuncu:

GUNAYDIN TURK MILLETI UYANDI AMA GEÇ OLDU 3 SENE SONRA ZATEN YASANICAK BI ULKE OLMAKTAN CIKMIS OLUR

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Dağıstan:

Zamanı geldiğinde bırakmayı bilmeli. İnat , vatandaşların mağduriyetine sebep oluyor , hala anlamazlıktan geliniyor..

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Ali Tokgönül:

İnanın milletin karşısına çıkacak surat hiç birinde yok . Millete bir laf söyledin mi kırk ah işitiyorsun .

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sade vatandaş:

yorum sayısı 6 diyor yayınlanan üç tane o diğer yayınlanmayan yorumda ne vardı merak ediyorum

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Halil Arslan:

emekliler soğan ekmek yeriz dedi ve suan sınanıyorsunuz , bakalım dedikleri gibi arkamızda duracaklarmı diyerek sınıyorlar...

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