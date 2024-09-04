AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı

Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta resmi tören düzenlendi. Resmi törende Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, AKP Sivas Milletvekili Rukiye Toyan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler ve TBMM Başkanvekili Celal Adan konuştu.

VATANDAŞLAR ALANI TERK ETTİ

Törendeki bazı vatandaşların AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in konuşmaya başladıktan sonrası alanı terk etmeye başlamaları dikkatlerden kaçmadı.

"O ZAMAN EMEKLİLER ÖLSÜN"

O esnada mikrofon uzatılan bir vatandaş, "Anamızı bellediler 23 sene, emekliyiz biz. Mahvettiler bizi ya. Eleştirmeyelim mi kardeşim? Doğruları söylemeyelim mi? O zaman emekliler ölsün" diyerek alandan uzaklaştı.